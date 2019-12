Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Am Silvestermorgen wird Ingrid Möhwald letztmalig die Tür ihres Büros in der Bahnhofstraße 26 in Schwedt zuschließen. Mit dem neuen Jahr beginnt für sie ein ganz neuer Lebensabschnitt. Die Notarin verabschiedet sich von ihren Klienten und geht in den Ruhestand. Am 2. Januar 2020 dann feiert sie außerdem 70. Geburtstag.

"In Schwedt habe ich die aufregendsten Jahre meines Lebens erlebt", sagt die studierte Juristin rückblickend. "Notarin zu werden, war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Es war meine Chance, eigenverantwortlich zu beraten, zu gestalten, den Rechtsfrieden zu bewahren, möglichst dauerhaft Interessen auszugleichen und sie unter einen Hut zu bringen." Wie das funktioniert, das hat Ingrid Möhwald mit tausenden und abertausenden Verträgen für Kommunen, Vereine, Unternehmen und Bürger aller Klassen und Schichten dokumentiert. Als unabhängige Beraterin in verschiedensten Rechtsangelegenheiten. Von A bis Z. Vom Aufbau des Nationalparks über den Ausweis von Baugebieten für Eigenheime bis zur Zulassung von Vereinen.

Auf einer kleinen Abschiedsparty sagte sie dieser Tage zu ihren Mitarbeitern: "Nach der Wende wurden wir im Osten ins kalte Wasser geworfen und mussten uns freischwimmen. Es waren schwierige Anfangsjahre für die Notare und alle Mitarbeiter. Es war eine lange Lernphase, mit neuen Regeln und neuen Gesetzen. Aber wir haben sie gemeistert, in allen Lebenslagen, gemeinsam. Darauf können wir verdammt stolz sein."

Mehr als 2000 Verträge pro Jahr wurden anfangs im Notariat ausgearbeitet und beurkundet. Als Anfang der 1990er-Jahre die Riesenentlassungswelle durch Schwedter Betriebe rollte, große und kleine Betriebe in der Stadt dichtmachten, Schwedter massenhaft aus der Stadt flüchteten, um vor allem im Westen Arbeit zu finden, brachen auch die Aufträge für das Notariat ein. Brüche gehören zum Leben, ist Ingrid Möhwald nach einem langen Berufsleben überzeugt. Sie verließ ihren letzten DDR-Arbeitgeber, das Petrolchemische Kombinat Schwedt, als sie Herren in langen, schwarzen Mänteln grußlos über die Flure im Werk wandeln sah. Damals war sie Justiziarin in der Rechtsabteilung des Kombinates. "Ich wollte nicht warten, bis andere über mein Leben entscheiden." Sie verließ das PCK schnellstmöglich.

Im Juni 1990 trat die Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener Praxis in Kraft. Ingrid Möhwald bewarb sich beim Ministerium der Justiz in Brandenburg als Notar mit Amtssitz in Schwedt und erhielt ein Empfehlungsschreiben. Sie stürzte sich in die Weiterbildung, die sie mithilfe von Kollegen aus Bayern meisterte. Es folgten Praktika in Notariaten und Grundbuchämtern im Westen und im Osten. Am 8. Juli 1991 wurde Ingrid Möhwald durch den damaligen Justizminister zum Notar auf Lebenszeit bestellt.

"Wir hatten keine Zeit zum Ausruhen", sagt die heute fast 70-jährige Schwedterin. "Die Schwerpunkte unserer Arbeit wechselten mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Zunächst waren da die Treuhand mit den Immobilienverkäufen und Landkäufe für den Nationalpark. Dann wurden viele GmbH gegründet und Betriebe liquidiert. Geschäftsführer wechselten. Satzungen änderten sich. Eine Welle von Vereinsgründungen folgte. Später forderten uns die Verträge zur Umwandlung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in GmbH oder Aktiengesellschaften. Jetzt hatten wir verstärkt mit dem Erbrecht zu tun, mit Eheverträgen, mit der Lösung von Nachfolgeproblemen in Firmen und Geschäften."

Ihr eigenes Nachfolgerproblem hat Ingrid Möhwald geregelt. Zum Jahresbeginn setzt Dr. Marcel Hempel die Arbeit zunächst als Notarverwalter in Schwedt fort. Damit sind auch die Arbeitsplätze ihrer langjährigen Mitarbeiter gesichert.

Und was macht Ingrid Möhwald demnächst mit ihrer vielen Freizeit? Sie wolle etwas ruhiger treten, aber nicht einrosten, erklärt sie lächelnd. Sie liebt es, mit ihrem Mann Gerd zu frühstücken und dabei Tageszeitung zu lesen. Sie kann ein gutes Buch genießen und klassische Musik. So lange es ihre Gesundheit erlaubte, sang sie im Chor. Mit ihrem Ehemann will sie beim Wandern die Uckermark erkunden. Der kleine Terrassengarten erwartet Aufmerksamkeit. Da sind nicht zuletzt die Kinder und Enkelkinder, für die sie sich mehr Zeit nehmen möchte, sowie ihr siebenjähriger Dackel Tina und die beiden Katzen, Karli und Lena. Ingrid Möhwald und ihren Ehemann zieht es nicht um jeden Preis in die weite Welt hinaus. Das Ehepaar bleibt in Schwedt. Die Stadt gefällt der gebürtigen Zeitzerin Ingrid Möhwald sehr: "Hier ist den letzten Jahren viel passiert, wer etwas anderes sagt, lügt."