Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Die Briesener Gemeindevertretung war am Donnerstagabend offenbar schon in besinnlicher Weihnachtstimmung. Alle Beschlüsse wurden zügig und einstimmig oder mit großer Mehrheit gefasst. Zugestimmt wurde so auch dem grundhaften Ausbau des Damaschkeweges. Die geschätzten Kosten betragen 330 000 Euro.

Das Vorhaben war in vorangegangenen Ausschusssitzungen umstritten gewesen, insbesondere René Noske vom Bürgerbündnis Briesen hatte die Sinnhaftigkeit angezweifelt. Er hätte das Geld lieber für andere als diese Anliegerstraße ausgegeben. Ein Argument der Befürworter war, dass der Wasser- und Abwasserzweckverband 2020 die maroden Wasser- und Abwasserleitungen durch neue ersetzen will. Dafür müsste die Straßendecke, die derzeit aus zu DDR-Zeiten verlegten Betonplatten besteht, aufgerissen werden. Eine Reparatur sei schwierig, der anschließender Ausbau wäre also sinnvoll.

Anlieger sind für das Vorhaben

Die Anlieger sind dafür, spätestens seit das Land die Anliegerbeiträge abgeschafft hat. Im Finanzausschuss war vorgerechnet worden, dass die Gemeinde sich das trotzdem leisten kann. Ein großer Teil der Kosten würde mit Geld, dass in diesem und im vergangenen Jahr im Haushalt eingeplant war, aber aus verschiedenen Gründen nicht ausgegeben wurde, bestritten. Außerdem sollen auch die 58 000 Euro, die das Land als Mehrbelastungsausgleich für die wegfallenden Anliegerbeiträge in diesem Jahr überwiesen hat, Verwendung finden.

Einstimmig war auch das Votum bei zwei Beschlussvorlagen, die das mitunter übelriechende Mühlenfließ betreffen. Fördermittel für die Sanierung von Fließ, Petersdorfer und Madlitzer See sollen beantragt und ein Vertrag über eine Machbarkeitsstudie und die Erarbeitung des Fördermittelantrags mit dem Institut für angewandter Gewässerökologie abgeschlossen werden. Bauamtsleiter Ron Gollin berichtete, dass wegen der Fördermittel bereits Kontakt zum Land aufgenommen wurde, so dass ab Januar alles auf den Weg gebracht werden kann. Eine 90- bis 100-prozentige Übernahme der Kosten stehen in Aussicht.

Beim Beschluss über die "Fortführung des Bauleitverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Wohnpark Petershagener Straße" gab es nur einer Gegenstimme. Diese Vorlage steht im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Gebäude als zentralen Sitz der Verwaltung Odervorland. Amt und Gemeinde hatten zuletzt dafür Grundstücke getauscht. Vor einigen Jahren, als das an der Petershagener Straße noch Briesen gehörte, war dort der Bebauungsplanes "Wohnpark Petershagener Straße" erarbeitet, aber nicht zu Ende geführt worden, weil der Investor absprang. Da der B-Plan "Allgemeines Wohnen" vorsieht, ist auch die Errichtung von Verwaltungsgebäuden möglich.

Die Verwaltung wurde nun beauftragt, das Bauleitverfahren auf Grundlage des § 13a Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren fortzuführen und zu beenden. Entsprechende Planungsleistung werden im nächste Jahr zügig in Auftrag gegeben, sagte der Bauamtsleiter. Das Projekt kostet nach bisherigen Schätzungen rund 3,5 Millionen Euro. 500 000 Euro zahlt das Land, gewissermaßen als Prämie für den Zusammenschluss von Odervorland und Steinhöfel.

Erwähnenswert neben allen Beschlüssen ist, dass René Noske, Fraktionsvorsitzender des Bürgerbündnisses Briesen in der Sitzung ankündigte, er werde zum 31. Dezember sein Mandat als Gemeindevertreter niederlegen. Über seinen Nachfolger wurde nichts mitgeteilt. Laut Wahlergebnis vom Mai wäre Detlef Unigbauer der Nachrücker.