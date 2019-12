Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch ist nicht entschieden, ob das zwischen Eberswalde und dem Abzweig nach Neuehütte an der L 200 gelegene Grundstück für 300 000 Euro an die Akademie für Gesundheit verkauft oder, was den Stadtverordneten lieber wäre, zu einem noch auszuhandelnden Zins in Erbbaupacht abgegeben wird. "Wir werden uns zwischen den Jahren dazu verständigen", kündigte Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner an.

Doch mit dem mehrheitlich gefassten Parlamentsbeschluss, den Flächennutzungsplan für das etwa 1,2 Hektar große Areal zu ändern, konnte zumindest eine wichtige Hürde übersprungen werden. Planungsrechtlich ändert sich zwar nur die Zweckbestimmung: Aus der Sonderbaufläche für Tourismus wird eine Sonderbaufläche Soziales Leben. "Anderenfalls hätte aber aus formalen Gründen für das Vorhaben, dort einen Bildungscampus mit Internat einzurichten, die Baugenehmigung nicht erteilt werden dürfen", sagte Anne Fellner.

Die Akademie für Gesundheit strebt an, im Haus am Stadtsee ihre Schulen für Notfallsanitäter, Hebammen, Logopädie sowie Gesundheits- und Krankenpflege unterzubringen. All diese Institutionen sollen am neuen Standort bereits zum 1. September 2020 ihren Betrieb aufnehmen.

Bis Juni 2013 war der vordere Teil des Gebäudekomplexes noch als Gaststätte genutzt worden, seither herrscht Leerstand.

Eine bauliche Erweiterung plane der Investor aktuell nicht, betonte die Dezernentin. Dies wäre außerhalb der Stadt und im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin schwer durchsetzbar.