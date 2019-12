Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) An der Ehm Welk-Oberschule wurden kurz vor Weihnachten noch ein paar Tränen verdrückt. Das Lehrerkollegium und die Schulleitung verabschiedeten sich von ihrer Reinigungskraft Ute Scheitel. Sie wird am 1. Januar 63 Jahre alt und geht in Rente.

Ihrer engsten Kollegin Kordula Michallik ist ganz mulmig. "Ich heule schon seit Tagen. Wir waren ein gutes Team", sagt sie. Dabei arbeiten sie erst seit drei Jahren zusammen. Sie haben seit 2016 von Montag bis Freitag gemeinsam die Fußböden gewischt, Fensterbretter, Möbel und Türen geputzt und dafür gesorgt, dass die Toiletten sauber sind. Sie hatten die Mensa und die Werkstatt unter ihren Fittichen. Auch die Grundschule "Gustav-Bruhn" gehörte zu ihrem Revier.

"Es ist harte Arbeit", sagt Ute Scheitel. "Nicht wie mancher sich vorstellt, mal mit dem Wischlappen drüber." Sie sorgte ihr ganzes Arbeitsleben lang für Ordnung und Sauberkeit. 25 Jahre lang tat sie das im Angermünder Krankenhaus. "Dann mussten wir Reinigungskräfte gehen und uns etwas anderes suchen." Durch Mundpropaganda, erzählt sie, kam sie vor zehn Jahren zur Reinigungsfirma Piepenbrock, war ab und zu zur Vertretung an der Ehm Welk-Schule und seit drei Jahren Stammkraft mit Kordula Michallik.

Wertschätzung der Arbeit

Ihre Arbeit beginnt noch während der Unterrichtszeit. Deshalb sind die Frauen auch den Schülern gut bekannt. Die meisten seien nette Kinder, hätten Respekt, sagen sie. Von allen Lehrern und der Schulleitung werden die Reinigungskräfte geschätzt. Das zeigten sie auch am vorletzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien. Da verabschiedeten sich alle von Ute Scheitel und schenkten ihr neben einem Blumenstrauß auch einen Gutschein für das Oder-Center. Dafür hatten die Lehrer eine dreistellige Summe gesammelt. "Das war eine sehr schöne Überraschung", meint Ute Scheitel. "Und ein Zeichen, dass sie unsere Arbeit schätzen. Die Lehrer hatten immer ein nettes Wort, auch wenn sie den Kopf voll hatten."

"Es gibt unglaublich viele Berührungspunkte", erklärt Schulleiter Frank Bretsch. "Die Reinemachefrauen wissen, welche Räume durchgängig genutzt werden oder wo schon die Papierkörbe geleert werden können und sind zur Stelle, wenn man zwischendurch einmal Wünsche hat, zum Beispiel Räume für bestimmte Veranstaltungen hergerichtet werden müssen."

Im Unterschied zu anderen Schulen, wo die Aufgaben der Reinigungskräfte "outgesourced", das heißt, an externe Dienstleister ausgelagert wurden, gehören sie hier ebenso wie der Hausmeister nach wie vor zur Mannschaft dazu, sagt er. "Wenn es hier an einem Punkt nicht läuft, dann funktioniert die ganze Schule nicht."

Nachfolgerin eingearbeitet

Auch als Rentnerin hat Ute Scheitel noch einiges zu tun. Sie will mit ihrem Mann, der schon seit vier Jahren zu Hause ist, das Haus in Herzsprung tapezieren. Ihre Nachfolgerin im Job steht schon bereit und wird seit Anfang Dezember eingearbeitet. Anita Hackbarth aus Steinhöfel hatte bislang bei einem Verbrauchermarkt einen Minijob als Warenauspackerin und freut sich nun über einen richtigen Arbeitsvertrag. In der ersten Woche habe sie sich noch gefragt, ob sie das schafft. In der zweiten lief es schon einwandfrei, berichtet sie. "Es gab nur das Problem, dass ich mich bei den vielen Räumen verlaufen habe", lacht sie. Das Schwerste komme aber erst noch: die Grundreinigung der Schule am Schuljahresende. Dann werden alle Tische und Stühle rausgeräumt.