Rathenow (MOZ) "Adventsmusik im Kerzenschein" - So haben frühere Kantoren und Kantorinnen jene Veranstaltung genannt, die am 3. Advent eine Neuauflage im Altarraum der Rathenower Lutherkirche erlebte. Unzählige Kerzen konnte man dort bewundern und dabei natürlich reichlich Weihnachtsmusik genießen.

Die Kantorei der Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde wurde begleitet von einem Projektorchester der Musik- und Kunstschule Havelland, als sie die anspruchsvolle Weihnachtskantate "Das neugeborne Kindelein" von Dietrich Buxtehude (1637-1707) aufführte. Das Orchester der Musikschule spielte aber auch drei Stücke von Georg Philipp Telemann (1681-1767), die sehr gut in die Vorweihnachtszeit passten.

Sopranistin Annett Neumann und Kantorin Christiane Görlitz sangen mit "Auf dem Berge, da wehet der Wind" und "Schlaf wohl, du Himmelsknabe, du", zwei alte und beliebte Weihnachtslieder, wobei sie am Klavier von Christina Raute begleitet wurden. Natürlich fehlte auch der Abendsegen aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck (1854- 1921) nicht.

Gert Bergow, ein Mitglied der Kantorei, begleitete die Besucher auf dem Akkordeon, als die Weihnachtslieder "Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" und " O, du fröhliche, o, du selige Weihnachtszeit" sangen. Es waren Textzettel für die beiden Lieder verteilt worden, aber viele Besucher konnten alle Strophen auswendig. Das Gemeindesingen war dann auch ein Höhepunkt der "Adventsmusik im Kerzenschein".

Trotz einer Vielzahl von Konzerten im Havelland an diesem 3. Advent, war die Kirche voller Menschen, die die Lieder und Instrumentalstücke zum Advent als gute Einstimmung für das bevorstehenden Weihnachtsfest betrachteten. Hans-Joachim Specht, Mitglied der Kantorei, führte durch das Programm und Pfarrer Jens Greulich spendete am Ende des Konzerts einen Adventssegen für alle Besucher und Mitwirkenden und wies auf die Gottesdiensttermine am Heiligabend in der Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde hin.

Es gab nach dem Konzert noch eine Zugabe, die sich die Zuhörer erklatschten, und da wählte Kantorin Görlitz noch einmal den Anfang der Weihnachtskantate "Das neugeborne Kindelein" von Dietrich Buxtehude aus. Danach verliefen sich die Menschen, nicht ohne eine Spende für die Kantorei zu hinterlassen.

Aktuelle Termine werden übrigens auf www.ev-kirche-rathenow.de veröffentlicht. Demnach gibt es zu Heiligabend um 16.00, 17.00 und 23.15 Uhr Gottesdienste in der Lutherkirche und ebenso um 17.30 Uhr in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche.