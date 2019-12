Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die städtische Arbeitsgruppe Ehrenamt bittet bis zum 12. Februar um Vorschläge. Am 31. März sollen wieder besonders engagierte Eberswalderinnen und Eberswalde für ihren uneigennützigen Dienst am Gemeinwohl ausgezeichnet werden. Für eine Auszeichnung kommen Erwachsene, Jugendliche und Kinder in Frage, die in der Nachbarschaftshilfe, in der Seelsorge, in der Familienförderung, im Breitensport, in der Integration ... Gutes tun.

Informationen zur Bewerbung: www.eberswalde.de