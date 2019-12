Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) In der Uckermark herrscht höchste Alarmbereitschaft. "Es ist nicht mehr die Frage, ob die Schweinepest nach Deutschland kommt, sondern nur noch, wann sie kommt", sagt Henryk Wichmann, Beigeordneter der Kreisverwaltung. Die letzten Fälle auf polnischer Seite sollen nur noch 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt sein. Allerdings weiter südlich. Dort lässt das Land Brandenburg inzwischen einen Wildzaun auf dem Deich errichten, um das Eindringen von möglicherweise infizierten Wildschweinen zu verhindern. Doch in der Uckermark fehlt der Zaun bis heute. Nach Angaben von Wichmann könnte er frühestens Ende Januar geliefert und aufgebaut sein.

Schweine kommen über die Oder

Bis dahin müssen die Jäger ran und schießen. Denn die Schweine schwimmen problemlos über die Oder und zurück. Das lässt sich fast täglich beobachten, berichtet ein Jäger aus Gatow. Sie brauchen an dieser Stelle höchstens fünf Minuten übers Wasser.

Also wird jetzt geschossen, was vor die Flinte kommt. Denn durch die drastischen Maßnahmen auf polnischer Seite ist das Wild völlig aufgeschreckt und sucht vermehrt die Flucht Richtung Ostdeutschland. Damit steigt das Risiko der Ausbreitung. Gerade die Ostuckermark ist betroffen.

Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt hat mit seiner jüngsten Anordnung alle Jäger verpflichtet, flächendeckend Schwarzwild zur Strecke zu bringen, um den Bestand deutlich zu reduzieren. Dafür sind sogar Fallenfanganlagen erlaubt. Außerdem muss jedes verendet aufgefundene Wildschwein dem Veterinäramt sofort gemeldet werden. Weiterhin sind Proben für die virologische Untersuchung zu nehmen. Das gilt auch für Unfallwild.

Um noch mehr Wildschweine zu jagen, hat der Landkreis ab 1. Januar eine eigene Pürzelprämie angeordnet. Für jedes erlegte Wildschwein gibt es 25 Euro, wenn der Pürzel als Beweis vorgelegt und eine Probe eingereicht wird. Die Zahlung ist unabhängig von der Abschussprämie, die das Land für zusätzlich über den Normalbestand abgeschossene Wildschweine zahlt. Gerade weil die Jäger der Uckermark schon in der Vergangenheit stark sensibilisiert waren und bis zu 10 000 Stück zur Strecke gebracht hatten, gab es für einige gar kein Geld. Daher will nun der Landkreis einspringen und die Pürzel-Idee aus Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Die Kosten übernimmt die Kreiskasse.

"Wir stehen schon seit 2017 in engem Kontakt mit den Behörden", sagt Stefan Dähn, Vorsitzender des Jagdverbands Ostuckermark. "Unser Problem: Wir müssen klären, wie wir ein tot aufgefundenes Wildschwein ohne Schussverletzung auf schnellstem Wege beproben und aus großen Waldstücken herausbringen." Die Jäger würden ebenso Aufklärungsmaterial zur Desinfektion von Messern und Gerätschaften benötigen, um die hoch ansteckende Krankheit möglicherweise nicht selbst weiterzutragen.

Denn Hauptüberträger der Seuche bleibt der Mensch. Er bemerkt sie nicht. Daher konnte sich die Afrikanische Schweinepest auch so weit ausbreiten. Über infiziertes Fleisch – für den Menschen unschädlich – rückt sie entlang der Transitstrecken immer weiter vor. Eine weggeworfene Stulle, die von Tieren aufgenommen wird, reicht aus.

Sollte es zum Ernstfall kommen, liegen genaue Handlungspläne vor. Im Radius von drei Kilometern um den Fundort herum wird dann eine Kontrollzone gebildet. Alle darin befindlichen Schweine müssen getötet werden, infizierte Wildschweine sollen auch selbst verenden. Dafür hat der Landkreis bereits Zäune beschafft. Doch von den benötigten 30 Kilometern sind gerade ein Drittel im Kreislager. Den Rest hält das Land als Reserve vor. Auch die Forst würde einspringen, informiert der Amtstierarzt.

Es drohen wirtschaftliche Folgen

Eine Kontrollzone in der Uckermark hätte auf Landwirte und vor allem auf Tierhalter enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Gekeulte Hausschweine müsste die Tierseuchenkasse ersetzen. Doch für das Betreten und Verlassen der Bereiche gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Desinfektion. "Wir müssen in solch einem Fall das Gebiet eingrenzen und die Seuche bekämpfen", erklärt Achim Wendlandt. "Vor allem müssen wir schnell genug sein. Nur so lässt sie sich eliminieren."

Eine eingereichte Probe kann schon in vier bis fünf Stunden einen möglichen Verdachtsfall anzeigen. Der genaue Befund benötigt zwei Tage. Die Kreisverwaltung hat bereits Übungen für den Ernstfall absolviert. Im Frühjahr soll eine gemeinsame mit dem Land Brandenburg folgen.