Erhard Herrmann

Bücknitz Ein Tässchen Kaffee, ein leckeres Brötchen und die BRAWO – so sollen der Mittwoch und Sonntag am besten beginnen. Was nützt aber die Zeitung, wenn sie nicht schon früh morgens im Briefkasten steckt? Deshalb sind die BRAWO-Zusteller das wichtigste Bindeglied in der Kette von der Redaktion bis zu den Leserinnen und Lesern.

Drei dieser Bindeglieder sind Manfred Lorenz, Brunhilde Lorenz und Ramona Volkmer aus Bücknitz. "Zuverlässigkeit, eine Vorliebe für Bewegung an frischer Luft und man darf natürlich nicht auf schönes Wetter fixiert sein", so umschreiben alle Drei die Grundvoraussetzungen, die jemand mitbringen muss, der als Zusteller erfolgreich sein will.

Auf der Eigenen Scholle kennt und hört man etwa den immer gut gelaunten Manfred Lorenz schon lange. Denn, wenn er die BRAWO in den Briefkasten steckt, hört er dabei zumeist seine heiß geliebte Blasmusik im Radio. 14 Jahre ist er schon dabei. Und das mit 70 Jahren. Einem Alter, in dem es sich viele zu Hause gemütlich machen. Nicht so Manfred Lorenz. "Ich kann so etwas für seine Gesundheit tun, und dazu noch ein wenig für die Familie verdienen", so der rüstige Rentner.

Doch der Verdienst ist das eine. Es gibt noch einen anderen Grund für seinen Aktionismus. "Die BRAWO ist sehr beliebt und ich finde es immer toll, wenn ich nett begrüßt und erwartet werde!", freut sich Manfred Lorenz über den persönlichen Kontakt und die netten Rückmeldungen.

Mit seinem "Unruhestand" hat Manfred Lorenz Ehefrau Brunhilde angesteckt. Sie trägt seit sechs Jahren die BRAWO in Wollin aus. Die Dritte im Bunde der Bücknitzer "Zusteller- Gang" ist Ramona Volkmer. Sie ist gegenüber dem alten Hasen Manfred Lorenz noch ein Neuling, mittlerweile aber auch schon zwei Jahre dabei und liebt ihre morgendliche Runde. In Rottstock, Köpernitz und Steinberg schätzt man ihre Zuverlässigkeit beim Verteilen der BRAWO.

So schön die Arbeit oder die geknüpften Kontakte auch sind, es bleibt eine körperlich fordernde Aufgabe. Rund 1800 Zeitungen haben die drei Zusteller in ihren Gebieten zu verteilen. Das Gewicht variiert dabei immer etwas, da die Zeitungen unterschiedliche Seitenzahlen bzw. Beilagen haben. "Da kommen schon ein paar Kilogramm zusammen. Doch Muskelkater oder einen Tennisarm hatten wir noch nicht, höchstens mal kalte Hände und Füße", bestätigten sie unisono.

Bei ihrer Arbeit überwiegt aber meist das Positive. Denn Manfred Lorenz, Brunhilde Lorenz und Ramona Volkmer sind Zusteller aus Überzeugung. Zudem hat sich Manfred Lorenz vorgenommen, mindestens 100 Jahre alt zu werden: Die BRAWO-Leser dürfen ihn also noch ein ganzes Weilchen begrüßen.(GEH)