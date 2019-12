Bettina Winkler, Uwe Stemmler

Berkenbrück (MOZ) Weihnachtsurlaub ist für Jens Böhme und Michael Klassen gestrichen. Das milde Wetter ist für die nötigen Putzarbeiten am Feuerwehrneubau in Berkenbrück perfekt. Mit einer Maschine wird das Material, das als Wintermischung schnell hart wird, auf den Rohbau aufgebracht.

Mit viel Gefühl und einer sogenannten Kardätsche verteilt Jens Böhme den Putz und zieht die Fläche ab. In dem Zuge wird auch noch Gewebe eingelegt. Den Abschluss macht eine weitere drei Millimeter dünne Schicht Oberputz. "Das ist noch reine Handarbeit", erläutert Vorarbeiter Maik Klassen von der Frankfurter Firma Schönherr & Fritsch. 3000 Quadratmeter Fläche müssen die Männer so mit Putz versehen.

Dort wo später der Sozialtrakt mit Sanitäranlagen und der Schulungsraum sind, werden Kabel und Rohre verlegt. Roman Ziegler von der Berkenbrücker Firma S&T Elektrotechnik sorgt mit mehreren Tausend Metern Kabel für Strom und Licht.

Der anvisierte Fertigstellungstermin zum Jahresende kann nicht gehalten werden. Darum wurde der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel bis zum 31. Mai verlängert. Der 1,5 Millionen-Bau ist neben Buchholz und Biegen der dritte Feuerwehrneubau im Amt Odervorland. Für bessere Ausstattung der Brandenburger Feuerwehren hat das Land Fördermittel bereitgestellt.

Arbeiten in Biegen fast zu Ende

Das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Biegen ist beinahe fertiggestellt. Am Mittwoch, als sich Amtsdirektorin Marlen Rost und Bauamtsleiter Ron Gollin vor Ort über den aktuellen Stand informierten, wurden noch letzte Malerarbeiten ausgeführt. Danach haben die Elektriker noch einiges zu tun und die Sanitärmöbel und Armaturen müssen installiert werden. Das Gebäude wird bieten, was die Wehr braucht: ein Büro, Duschen, Toiletten und Umkleideräume für Männer und für Frauen sowie eine große Fahrzeughalle. Dort wird der über 40 Jahre alte Barkas 1000, den die Kameraden als Einsatzfahrzeug haben, allerdings verloren wirken. Marlen Rost ist optimistisch, dass er im nächsten Jahr durch ein großes ersetzt wird. Dass das Haus außen nicht nach Feuerwehr aussieht, also keinen roten Anstrich hat, war eine Vorgabe des Denkmalschutzes, erklärt Gollin. Denn es steht neben der Kirche und die muss das prägende Bauwerk bleiben.

Feierliche Einweihung später

Im Januar hatte Brandenburgs Innenminister in Biegen einen Fördermittel-Scheck in Höhe von rund 370 000 Euro überreicht. Damit sollten 55 Prozent der Kosten gedeckt werden. Die Bedingung war, dass der Bau bis Ende des Jahres steht. Die scheint, von Restarbeiten abgesehen, erfüllt. Die feierliche Einweihung soll allerdings erst im nächsten Frühjahr folgen, weil in der Weihnachtzeit kaum ein passender Termin zu finden war.