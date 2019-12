BRAWO

Brandenburg an der Havel ..steht in der Fouqué-Bibliothek. BRAWO hatte online acht Kandidaten zur Wahl gestellt und wissen wollen: "Wo steht der schönste Baum im öffentlichen Raum?" Sieger wurde mit knapp 35% der aus Büchern geformte Baum, gefolgt von den echten Bäumen am Neustädtischen Markt und Hauptbahnhof.