Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Es wäre ein Drama, wenn es keine neue Heimstatt für eine Post in Petershagen geben würde", hatte Monika Bischoff aus dem Seniorenklub bereits in der Einwohnerversammlung der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend die Sicht vieler älterer Bürger dargelegt. Sie forderte die Kommunalpolitiker auf, alle Möglichkeiten dafür zu nutzen.

Ähnlich sehen das rund 1100 Bürger, denn die haben in den vergangenen Tagen für den Erhalt unterschrieben. Barbara Schmidt-Lenz, die das Haushaltswarengeschäft mit Post bis 2000 selbst geführt und es dann ihrem Sohn übergeben hatte, übergab jene an den Vorsitzenden Burkhard Herzog (Freie Wählervereinigung). Zuvor hatte sie ihre Sicht dargestellt. 5200 Kunden kämen im Schnitt im Monat, viele seien Senioren, die eigens zur Postbank gewechselt seien, um die Rente im Ort abholen zu könne. Unter ihnen gebe es große Verunsicherung, berichtete sie.

Bürgermeister Marco Rutter (FDP) schickte voran, dass die Bemühungen um eine andere Postfiliale im Ort "auf einem guten Weg" seien, er diese Sorge nehmen könne. Am bisherigen Standort könne die aber nicht bleiben, machte er deutlich. Es gebe ein Gutachten, wonach die weitere Nutzung des Gebäudes "nicht mehr vertretbar" sei. Die Mängel seien bereits 2014 dokumentiert, die Liste vom Betreiber unterschrieben worden, sei ihm also bekannt gewesen. Ebenso die Tatsache, dass die Gemeinde in das Gebäude nicht mehr investieren werde, das abgerissen werden soll, um Altlasten erkunden zu können.

Rutter berichtete, er habe im Juni fristgerecht gekündigt und Ersatzflächen im Rathaus angeboten, aber keine Reaktion bekommen. Auch die Post habe mittlerweile den Vertrag gekündigt, zum Jahresende. Es gebe aber seit Monaten Kontakte zu dem Unternehmen, um eine Alternative zu finden. Da eine Suche nach einem Geschäft für eine Partnerfiliale nicht gefruchtet hat, gebe es jetzt Bemühungen um eine eigene Postfiliale als Zwischenlösung. Sie könnte etwa im Februar zum Tragen kommen. Einen genauen Standort wollte der Bürgermeister noch nicht nennen, um Verhandlungen nicht zu erschweren. Dieser werde aber zentraler und besser erreichbar sein als der Jetzige, mithin attraktiver, kündigte er an. Auf MOZ-Anfrage ließ er später noch durchblicken, dass der Standort an der zentralen Achse im Dorf und wahrscheinlich näher am S-Bahnhof Petershagen-Nord liegen werde. Ein paar Tage längere Übergangsfrist wären aus seiner Sicht indes nicht das Problem.

Marx spricht von Missbrauch

Denn es gab zur Sitzung einen Antrag der Fraktionsgemeinschaft Verantwortung, wonach ein Abbruch des Gebäudes erst erfolgen solle, wenn eine Folge-nutzung bevorstehe, und das Mietverhältnis mit dem Betreiber von Geschäft und Post so lange zu den bisherigen Konditionen angeboten wird. Wie Tobias Rohrberg begründete, habe die Post eine große Bedeutung, könnten so kurze Wege für die Älteren erhalten bleiben. Man wisse, dass das Gebäude marode sei, sagte er. Akute Gefährdung gebe es aber augenscheinlich nicht, hieß es in der Vorlage. Sonst müsste man ja "sofort zumachen".

Ronny Kelm (SPD) unterstützte den Antrag. Aus seiner Sicht sei es "unschädlich", dass das Mietverhältnis bis zur Öffnung der Alternativlösung weiterlaufe. Es scheine jedenfalls, dass Druck der Bürger etwas bewirkt und die Post zum Handeln bewegt habe. Ansonsten wären die Bürger die Leidtragenden, so Thomas Kraatz (Linke). Er hoffe, dass kurzfristig eine Lösung gefunden werde.

Wolfgang Marx (CDU) äußerte Verständnis für die Lage der Senioren. Die würden aber hier unfair "missbraucht". Der Unternehmer habe seit Jahren gewusst, dass er raus müsse, aber nicht reagiert. Andreas Lüders (PEBB) sah dies ähnlich, sprach gar von einer "Skandalisierung" wie beim Kinderbauernhof. Rutter hatte moniert, dass in der Zeit vor seinem Amtsantritt einiges "liegen geblieben" sei, Entscheidungen nicht getroffen wurden. Dass er sie nun fälle, gefalle nicht jedem.

In namentlicher Abstimmung erhielt die Vorlage der Fraktionsgemeinschaft eine knappe 11:10-Mehrheit (fünf Enthaltungen). Dass er den Beschluss aufgrund des Bauzustands beanstanden werde, wie es Lüders vermutet hatte, wollte Rutter am Freitag nicht bestätigen. Er werde darüber nachdenken. Aber wenn sich ein nahtloser Übergang abzeichne, sei er bereit, das Risiko auch bis Ende Januar oder etwas länger zu übernehmen, sagte er der MOZ. "Aber nicht auf Dauer."