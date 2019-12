Hajo Zenker

Berlin (NBR) Wer darf durch eine Zwei-Millionen-Spritze gerettet werden? Darum wird weiter zwischen Krankenkassen, Ärzten, Politik und dem Pharmakonzern Novartis gerungen.

Hintergrund ist Zolgensma. Das teuerste Medikament der Welt wirkt gegen die Erbkrankheit spinale Muskelatrophie (SMA). Das ist ein extremer Muskelschwund. Eines von ungefähr 10 000 Neugeborenen ist betroffen. Sie können kaum schlucken, kaum atmen, sich kaum bewegen. Ein frühzeitiger Tod ist fast immer die Folge.

Seit Mai aber ist Zolgensma in den USA für Kinder unter zwei Jahren zugelassen. Das Versprechen: Eine einzige Spritze rettet das Leben, indem es den Gendefekt beseitigt. Kein Wunder, dass die Hoffnung von Eltern mit SMA-Kindern groß ist. Nur: Hierzulande ist das noch gar nicht zugelassen. Damit müssen die Kassen nicht zahlen. Dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) entscheidet, wird von Novartis für das erste Halbjahr 2020 erwartet. Da für die Kinder aber jeder Tag zählt, wurde über mehrere Fälle öffentlichkeitswirksam berichtet – in drei Fällen zahlten schließlich die Kassen.

Novartis reagiert

Die Debatte hat nun zu einem Angebot des Konzerns geführt. Novartis verfolgt dabei eine Doppelstrategie: Global gesehen werden 100 Spritzen 2020 kostenlos abgegeben. Das wirke, sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der Kassen, "wie eine Form der Rationierung". Novartis ersetze "systematische Versorgung anscheinend durch eine Gesundheitslotterie". Für Deutschland wird zusätzlich angeboten, dass in Fällen, wo nur Zolgensma helfen könne, die Kassen zunächst nur einen "nominellen Betrag von zehn Euro" zahlen müssten. Erst nach einem Nutzenbewertungsverfahren werde die Bezahlung fällig. Novartis reagiert damit auch auf einen Brief des Gesundheitsministeriums, in dem gefordert wurde, im Zuge eines sogenannten Härtefallprogramms das Mittel zunächst kostenlos abzugeben und dies wissenschaftlich zu begleiten.

Was auf den ersten Blick für Deutschland nach einem Fortschritt aussieht, stößt bei den Kassen auf heftige Kritik. Man könne auf die Idee kommen, Novartis wolle die Qualitätskontrolle umgehen, hieß es. "Das kann nicht das letzte Wort sein", sagt CDU-Gesundheitspolitiker Michael Hennrich. Er hatte zwar selbst eine nachgelagerte Kostenübernahme durch die Kassen vorgeschlagen, aber nur, wenn sich Novartis zu einer Abgabe unter Studienbegleitung bereit erkläre. Es müssten zur Qualitätssicherung Daten erhoben werden, unterstreicht Hennrich jetzt noch einmal. Zudem gehe es um die Haftungsrisiken für die Ärzte, die Zolgensma trotz noch nicht erfolgter Zulassung verschreiben. Wenn es da keine Einigung gebe, "müssen wir notfalls gesetzlich nachjustieren".