Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In der Debatte über die Übernahme der Instrumentenversicherung und anderer Nebenkosten beim Musikprojekt an der Grundschule an der Stadtmauer verweist Manja Wernicke auf die Durchführungsbestimmungen des Verbandes der Musik- und Kunstschulen des Landes, die unter anderem auf dessen Internetseite veröffentlicht sind. Darin heißt es unter anderem, dass die Kosten der Instrumentenversicherung, der jährlichen Instrumentenwartung und für anfallende Reparaturen vom Schulträger übernommen werden. Der Musikschulverband ist Träger des Projekts, das vom Land Brandenburg gefördert wird. Manja Wernicke sieht in genau dieser Landesförderung auch den Grund, warum die bisherige Beeskower Praxis nicht so weitergehen könne. Auf die Landesförderung hatte sie auch in der Stadtverordnetenversammlung verwiesen. In Beeskow wird für die Gesamtlaufzeit des Projekts eine Gebühr erhoben. Schulleiterin Gundula Martens hat diese noch einmal genau aufgelistet. Insgesamt ist nach ihren Angaben für die gesamte Projektzeit ein Betrag von 44 Euro fällig. Wir hatten in unserer Donnerstagausgabe fälschlicherweise von 47 Euro pro Schuljahr gesprochen.

Die 44 Euro, so die Auflistung der Schulleiterin, teilen sich in sechs Euro (ein Euro pro Monat) für das 2. Halbjahr der 4. Klasse, zwölf Euro in der 5. Klasse und sechs Euro in der 6. Klasse auf. Dazu kommen einmalig 20 Euro für die Wartung der Instrumente. Beeskows Musikschulleiter Jürgen Wesner sieht in dieser Verfahrensweise den Vorteil, dass die Kinder so den sehr teuren Instrumenten mehr Wertschätzung entgegenbringen. Er verweist zudem auf die Entstehungsgeschichte des Musikprojekts. Die Beeskower Bläserklasse war 2002 die erste in Brandenburg. Der damalige Schulleiter Eberhard Schulze habe gemeinsam mit ihm für das Projekt gerungen. Sponsoren haben die ersten Instrumente finanziert. Das Projekt des Musikschulverbandes und die Landesförderung seien erst später entstanden. Das Beeskower Projekt sei darin eingebunden worden, weil dadurch die Instrumentenbeschaffung wesentlich günstiger möglich sei. Gundula Martens versichert, dass auch die Kinder, deren Familien den Beitrag von 44 Euro nicht zahlen, an dem Musikprojekt teilnehmen. Sie dürfen lediglich die Instrumente nicht mit nach Hause nehmen.