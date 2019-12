Juliane Keiner

Fläming (moz) Aktiv für den Artenschutz werden der NABU Regionalverband Belzig "Hoher Fläming-Planetal" e.V., der Naturpark Hoher Fläming sowie Anja und Christian Hartung aus Fredersdorf. Sie rufen dazu auf Blühwiesen anzulegen und belohnen dieses Engagement mit Preisen im Gesamtwert von 2.000 Euro.

Ziel dieser Aktion ist einerseits das verarmte Landschaftsbild im Hohen Fläming mit neuen Blühwiesen zu beleben und gleichzeitig den Rückgang der Artenvielfalt in der Region an Pflanzen, Insekten und Vögeln aufzuhalten. "Wir rufen deshalb alle Bürger, Städte, Gemeinden und weitere Flächeneigentümer im Naturpark Hoher Fläming auf, jeweils eine Blühwiese mit mindestens 500 Quadratmetern Flächengröße neu anzulegen und sich damit bei uns zu bewerben", so Uwe Stahn vom NABU Regionalverband Belzig "Hoher Fläming-Planetal" e.V.. Die Bewerbungsunterlagen erhalten Interessierte beim NABU Regionalverband Belzig oder der Naturparkverwaltung Hoher Fläming. Ab sofort - bis zum 30. April 2020 - werden die Bewerbungen beim NABU Regionalverband Belzig "Hoher Fläming-Planetal" e.V., Klein Gliener Straße 18 in 14806 Borne entgegen genommen.

"Wir würden uns freuen, wenn unsere Initiative auf breites Interesse trifft, begeistern kann und zum Mitmachen bewegt, denn Gewinner ist erst einmal jeder Teilnehmer durch seine Freude an der Teilnahme mit seiner Blühwiese, aber auch die Pflanzen, Insekten, Vögel und nicht zuletzt die Nachbarn und Besucher unserer Städte und Gemeinden, die die schön blühenden Flächen genießen können", so die Initiatoren.