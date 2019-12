Matthias Henke

Menz/Dollgow Erst im Herbst war die Stege, ein alter Ortsverbindungsweg zwischen Menz und Dollgow, im Gemeinderat für eine kontroverse Auseinandersetzung gut. Soll sie wiederhergestellt werden, wie im Entwicklungskonzept der Gemeinde vorgesehen und wie soll das aussehen? Ein Beschluss wurde vertagt. Nun macht die bei vielen Einheimischen als Wanderweg beliebte Piste als neuer Lebensraum alter Obstsorten von sich reden.

Neben alten Apfelsorten wie Geheimrat Dr. Oldenburg oder Kaiser Wilhelm werden in diesen Tagen dort auch Birnenbäume der Sorten Prinzessin Marianne und Gute Graue, Pflaumen und andere Gehölze gepflanzt. Es werden in den kommenden Jahren auf 700 Metern Länge insgesamt 58 neue Obsthochstämme mit alten Sorten aus dem "Genressourcenprojekt Streuobst" des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land wachsen. Zudem wird in unmittelbarer Nähe eine 750 Meter lange und sechs Meter breite Hecke aus Sträuchern und Heistern wie zum Beispiel Hunds-Rose, Hartriegel und Hasel sowie Wildapfel und Feldahorn gepflanzt sowie ein blüten- und insektenreicher Waldsaum neu angelegt.

Fördermittel flossen

Frank Rumpe vom Biohof Kepos in Altglobsow realisiert das Projekt. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg stellt hierfür Fördermittel in Höhe von rund 55 000 Euro aus Ersatzzahlungen zur Verfügung. Die Förderung beinhaltet auch eine dreijährige Pflege wie zum Beispiel das Gießen und den Beschnitt der Bäume. Der Landschaftspflegeverein Norduckermärkische Seenlandschaft nimmt die Pflanzungen vor.

"Eine solche Allee aus Obstbäumen sieht besonders zur Blütezeit einfach toll aus und bietet Lebensraum und Nahrung für viele bedrohte Insekten und Vogelarten", sagt Frank Rumpe. Schon in einigen Jahren sollen sich die ersten Früchte des Pflanzprojektes dann in der Auslage seines Hofladens in Altglobsow wiederfinden, zeigt er sich zuversichtlich.

Naturschutz durch Hecken

Angeregt hatte das Projekt die Verwaltung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. "Die Pflanzungen sind Teil unserer Bemühungen, die Vielfalt alter und regional typischer Obstsorten zu erhalten und wieder zu vermehren", erklärt Naturparkleiter Mario Schrumpf. Mehr als 2 500 Bäume dieser alten Streuobstsorten wurden im Naturpark inzwischen wieder in die Erde gebracht. Dabei gehe es nicht nur um das Obst. Die neu angelegte Hecke diene auch Zauneidechsen und Amphibien als Unterschlupf. Sie sei außerdem Refugium für Kleinsäuger wie Igel oder Marder, für Vögel wie Neuntöter, Goldammer und Rebhuhn und sowie Insektenarten. Als Wanderkorridore haben Hecken für viele Tiere der Agrarlandschaft eine wichtige Bedeutung.

Auch die Landwirtschaft profitiert, da die Hecke Ackerflächen vor Wind­erosion schützt. Eine Infotafel am Rand des Wanderweges erläutert den Nutzen der Pflanzungen und die davon profitierenden Arten näher.