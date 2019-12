Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Eigentlich wollten sich Marion Taubensee und Heiko Schneider etwas aufbauen, als sie im August die Bowlingbahn im Eduardshof in Bad Freienwalde übernahmen. Doch nun hängt ein Schild an der Tür, dass die Bahn geschlossen ist. Für Taubensee und Schneider ist erstmal eine Welt zusammengebrochen – doch aufgeben wollen sie so schnell nicht.

Geschlossen hat die Bowlingbahn das Bauordnungsamt des Landratsamts in Strausberg. Und zwar, weil die geforderten Prüfdokumente für den Brandschutz nicht vorgelegt wurden, wie Amtsleiterin Carla Bork auf Nachfrage der MOZ mitteilt. Noch schlimmer: Bereits im März 2017 sei deswegen eine Nutzungsuntersagung der Bahn erlassen worden, weil die Dokumente auch auf Mahnung nicht vorgelegt wurden.

Völlig überrascht worden

"Wir haben erst am 3. November davon erfahren", erklärt Marion Taubensee dazu. Beim Baurechtsamt habe sie eine Übergangsfrist beantragt, damit die Bahn geöffnet bleiben kann, bis die notwendigen Unterlagen des Brandschutzgutachters eingereicht werden. "Wir waren den kompletten Dezember mit Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen ausgebucht, das wäre der erste Monat gewesen, in dem wir schwarze Zahlen geschrieben hätten", so Taubensee. Für diese Veranstaltungen seien auch schon Getränke und Lebensmittel eingekauft worden, außerdem hätten sie auch weitere Investitionen – etwa in ein neues Kassensystem – getätigt und da auch ihre Ersparnisse hineingesteckt. Geleistete Anzahlungen von Gästen hätten sie zurückzahlen müssen.

Das Problem sei, dass in der Weihnachtszeit kaum jemand zu erreichen sei und es länger dauere, bis man die vom Bauordnungsamt eingeforderten Unterlagen einreichen könne. Die Fristverlängerung wurde jedoch abgelehnt. "Wir sahen uns in der Pflicht", so Carla Bork dazu. Eine Haltung, die Marion Taubensee sogar versteht. Natürlich hätten sie und Heiko Schneider auf Verlängerung gehofft. "Wäre in den kommenden Wochen aber tatsächlich etwas passiert, hätte das auch für einen Aufschrei gesorgt", ist ihr die Situation der Behörde bewusst. Dennoch habe sie die ersten Tage nach der Schließung nur geheult und sei völlig verzweifelt gewesen, schildert Marion Taubensee ihre Gemütslage.

1. März im Fokus

"Aber jetzt müssen wir nach vorne schauen und versuchen, die Kuh vom Eis zu bekommen", macht die Betreiberin der Bowlingbahn deutlich, dass sie und ihr Geschäftspartner die Segel noch nicht streichen wollen. Sie müssten jetzt zusehen, dass sie die geforderten Unterlagen im neuen Jahr so schnell wie möglich zusammenbekommen. Mit einer Wiedereröffnung der Bowlingbahn rechne sie allerdings nicht vor dem 1. März. "Da müssen wir realistisch sein", macht sie deutlich, dass übersteigerte Erwartungen nichts bringen.

Beim Bauordnungsamt habe man ihr zugesagt, den Fall schnell zu bearbeiten, wenn die Unterlagen da sind. "Wenn alle geforderten Unterlagen da sind, werden wir versuchen, schnell zu entscheiden", erklärt Carla Bork.