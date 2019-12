Cornelia Link-Adam

Gusow (MOZ) Barbara Butschke freut sich. Sie steht inmitten vieler Spielwaren, Malbücher, Süßigkeiten in ihrem kleinen Frisörgeschäft am Ortsrand von Gusow. Die Schätze sind nicht für sie, sondern werden am Wochenende wieder für strahlende Kinderaugen in Berlin sorgen, kommen erneut den Kranken auf der Kinderkrebs-Station in Berlin-Buch zugute.

Schon seit 2008 sammelt Barbara Butschke jedes Jahr in ihrem kleinen Geschäft für die Kinder. Anfangs wurde Ostern und Weihnachten Präsente rübergebracht, dann pendelte sich die Spendenaktion auf die Vorweihnachtszeit ein. Die Idee dazu kam ihr aus dem direkten familiären Umfeld. Ihre Enkeltochter war an Leukämie erkrankt, lag lange im Krankenhaus. "Sie hat es überstanden, Gott sei Dank", sagt Barbara Butschke. Um den Kindern eine Freude zu machen, rief sie zu Spenden auf. Der Zulauf war gleich riesengroß. Viele Kunden brachten Geschenke, aber auch Außenstehende, die Aktion unterstützen wollten. So ist es noch heute. "Wir wollen die Kinder damit unterstützen, ihnen Weihnachtsfeiern ermöglichen, letzte Wünsche erfüllen", erzählt sie. In Berlin-Buch wisse sie, dass die Geschenke genau richtig sind. "Es gibt sogar Weihachtsfeiern an der Ostsee, wo Ärzte und Schwestern mit den kranken Kindern – vom Säugling bis zum 18-Jährigen hinfahren. "Und für die, die es nicht geschafft haben, leuchten Sterne und werden Raketen gestartet."

Am Samstag wird Barbara Butschke sich wieder aufmachen in die Hauptstadt und den Berg an Geschenken, der dieses Jahr im Frisörsalon zusammengekommen ist, persönlich überbringen. Dazu werden auch noch gut 1400 Euro an Spendengeld überwiesen, die zusätzlich für die Kinder bei ihr eingegangen sind. "Das ist eine Summe, vergleichbar zu den Vorjahren." Der Verein "Kinderlächeln". der auch von den Berliner Eisbären, dem Eishockey-Verein, unterstützt wird, stellt dafür auf Wunsch auch wieder eine Spendenquittung aus, berichtet die Gusowerin. Stolz ist sie allemal, dass auch 2019 wieder so viele Geschenke zusammengekommen sind.

Für die 66-Jährige ist es allerdings die letzte Spendenaktion unter ihrer Regie – Barbara Butschke geht zum Jahresende in den Ruhestand. Ihr Geschäft übergibt sie an Tochter Andrea Höhne. "Und wir werden natürlich weiterhin für die krebskranken Kinder sammeln", betont die 40-Jährige. Was einst vor 20 Jahren im Mai 1999 mit Haare schneiden in der Veranda im benachbarten Wohnhaus begann, ist längst eine Erfolgsgeschichte geworden. Angelernt von ihrer Mutter hat Barbara Butschke da längst ihren Traumjob gefunden – und ging doch zuvor in anderen Berufen arbeiten. Dann besann sie sich ihrer Passion – und eröffnete ihren eigenen Salon. Die Garage wurde dafür ausgebaut – auch mit Hilfe von Ehemann Dieter. Während dessen machte die Tochter Andrea Höhne ihren Meisterbrief und stieg im November 2002 bei der Neueröffnung im Salon mit ein. Seither wurde viel um- und angebaut – gibt es im hinteren Teil des Salons auch Räume für Kosmetik, Fußpflege und Nagelstudio. Seit 2008 verstärkt Mitarbeiterin Nancy Strache das Duo. Dank ebenerdigem Zugang erreichen auch Kunden mit Rollatoren und Rollstühle problemlos den Salon – und wer nicht mehr mobil ist, wird daheim besucht.

Neueröffnung am 2. Januar

"Manche Kunden verbringen den ganzen Tag bei uns", sagt Barbara Butschke. Es sind vorrangig Frauen – aus der ganzen Region. Barbara Butschke will nun ihre Freizeit genießen, weiterhin Reiki-Kurse (Handauflegen) anbieten. Sie dankt allen Kunden, der Familie und Freunden für das jahrelange Vertrauen, ebenso den Spendern der Weihnachtsaktion. Der Generationswechsel wird am 2. Januar stattfinden. Dann lädt Andrea Höhne von 10 bis 16 Uhr zur Neueröffnung in den Friseur- und Kosmetiksalon.