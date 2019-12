MOZ

Erkner (MOZ) In der Genezarethkirche in Erkner heißt es am zweiten Weihnachtstag, 17 Uhr, "Freue Dich Welt!". Angekündigt sind Weihnachtslieder zum Mitsingen. Der Chor der Kantorei und das Ensemble "Querblech" werden musizieren.