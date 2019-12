Alexandra Martinot

Prenzlau Im Frühling wurde die Arbeit begonnen, jetzt liegt das klingende Ergebnis vor. So verwandelte sich die Aula der Prenzlauer Grabow-Schule im März in ein Tonstudio. "Dieser Raum ist nahezu perfekt für CD-Aufnahmen", sagte Jürgen Bischof, geschäftsführender Direktor der Uckermärkischen Kulturagentur damals. Knapp eine Woche lang musizierten hier die "Preußen" gemeinsam mit jungen Wettbewerbspreisträgern und dem Uckermärkischen Konzertchor. Das Ergebnis – zwei CDs, die zum Jahresende kurz hintereinander erschienen sind – kann sich hören lassen, im wahrsten Sinne des Wortes .

Auf der ersten CD haben sich junge Talente verewigt, die bei diversen Wettbewerben bereits ausgezeichnet wurden. Unter der Leitung des damaligen Chefdirigenten des Preußischen Kammerorchesters, James Lowe, präsentieren sich auf dem Tonträger Luise Rau (Cello), Josef Bordhin (Trompete), Franziska Rau (Kontrabass) und Max Dietz (Schlagwerk).

"An einer solchen CD-Produktion teilzunehmen, ist eine große und einmalige Chance", so Franziska Rau. Die vielfache Preisträgerin des jährlichen Wettbewerbs "Jugend musiziert" hatte bereits mit drei Jahren mit dem Violinspiel begonnen, entschied sich mit elf Jahren dann für den Kontrabass. Sie studierte Musik, war Stipendiatin der Yehudin-Menuhin-Stiftung Live Music Now, und musizierte bereits in der Staatskapelle Weimar und am Theater Erfurt. Aktuell hat sie einen Zeitvertrag am Leipziger Gewandhaus.

Breite musikalische Palette

"Alle Solisten, die auf der CD zu hören sind, waren neben anderen Erfolgen Preisträger des Internationalen Malchower Kirchenpreises", so Jürgen Bischof. Aus der engen Zusammenarbeit mit den Initiatoren des Wettbewerbs, dem Pfarrsprengel Schönfeld, entstand die Idee für die CD. "Das ist noch mal eine besondere Wertschätzung der jungen Musiker und es ist Ausdruck dessen, wie wichtig es uns ist, solche musikalischen Talente in der Region zu fördern", so Bischof. Zu hören sind auf dem Tonträger Werke von Joseph Haydn, Johann Baptist Georg Neruda, Johann Baptist Vanhal, Franz Krüger und Gustav Peter.

War die CD-Produktion für die jungen Preisträger eine Premiere, so sind die Mitglieder des Uckermärkischen Konzertchores bereits so etwas wie Profis für Tonaufnahmen. Im März nahmen sie unter der Leitung von Jürgen Bischof die Stücke auf, die nun auf der CD "Musik zur Abendstunde" zu hören sind. "2018 haben wir zum 25. Mal zu diesem Konzert eingeladen", so Bischof, der nicht nur Chef der Kulturagentur ist, sondern auch musikalischer Leiter des Chores. Auf der CD zu hören ist unter anderem das "bekannteste und beliebteste Abendlied der Deutschen ‚Der Mond ist aufgegangen‘ des in Schwedt gestorbenen Komponisten Johann Abraham Peter Schulz." Zwischen geistigen und weltlichen Werken gibt es einige Instrumentalstücke. So findet man auf der CD neben einigen der schönsten Volkslieder auch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Grieg, Karl Jenkins und John Rutter. "Ein besonderer Höhepunkt der Aufnahme ist Gabriellas Sång aus dem schwedischen Film ‚Wie im Himmel‘, der unter Beteiligung von Mitgliedern des Konzertchores 2018 und 2019 sehr erfolgreich an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Aufführung kam. Solistin von Gabriellas Sång ist Antonia Welke, Absolventin der Theaterakademie ‚August Everding‘ München, die die Rolle der Gabriella auch in der Schwedter Inszenierung verkörperte. Für diesen sehr emotionalen Titel schrieb der Potsdamer Komponist Gisbert Näther ein entsprechendes Orchesterarrangement für die ‚Preußen‘ – exklusiv für die CD", so Bischof.

Chorsätze vom Leiter selbst

Die meisten Chorsätze der Aufnahme wurden übrigens von Bischof selbst eingerichtet. Zur CD gehört ein umfangreiches Booklet, welches Auskunft über die Titel, die Ausführenden und die Produktionsdaten gibt. Erhältlich sind beide CDs bei den Aufführungen des Orchesters und des Chores sowie direkt bei der Uckermärkischen Kulturagentur unter www.umkulturagenturpreussen.de.