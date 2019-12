Heike Wähner

Chorin (MOZ) Entlang der Brodowiner Dorfstraße ist das Haus mit der Aufschrift "Mensch Brodowin" kaum zu übersehen. Der bunte Schriftzug bedeckt die Fassade fast vollständig. Vor dem Haus steht eine Schiefertafel, auf der mit weißer Kreide zu lesen ist: Café offen. Die Buchstaben verlaufen im Nieselregen. Ein paar Schritte weiter auf dem Hof vor der ehemaligen Scheune dann das nächste Schild: Kaffee und Kuchen gegen Spende. Es ist eine Einladung für jedermann, die Tür zu öffnen und einzutreten, hinein in das Werkstattcafé, das in der Winterzeit einmal im Monat geöffnet ist.

Drinnen begrüßt Gisa Rothe, die Vorsitzende des Mensch-Brodowin-Vereins, die Gäste. Eigentlich sei das Café nur für die Sommermonate gedacht gewesen. Von Pfingsten bis zum Ende der Ferienzeit ist an beiden Wochenendtagen geöffnet, sagt die Vereinschefin. Im Winter war sozusagen Ruhe geplant. Wäre da nicht der Wunsch vieler gewesen, sich weiterhin zum Kaffeetrinken und vor allem zum Miteinanderreden zu treffen. "Wir haben Sehnsucht nach dem Café", mit diesen Worten sei das Anliegen für ein Wintercafé an ihre Ohren herangetragen worden.

Plaudern über Hunde und Qigong

Und so war am vergangenen Samstag das Café geöffnet. Etwa zwanzig Gäste hatten sich in der beheizten Werkstatt an mehreren Tischen versammelt. Für sie stand ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf Spendenbasis bereit. Drei Vereinsmitglieder hatten gebacken, darunter Vorstandsmitglied Christel Mellenthin, die in Brodowin wohnt und gleich drei Torten beigesteuert hat. "In unserer kleinen Küche ist alles vorhanden, Gasbackofen, Spülmaschine und viel Geschirr", sagt Gisa Rothe. Dabei betont sie, dass die gesamte Einrichtung dem Verein auf Spendenbasis übertragen worden sei. Sofas, Tische und Stühle – alles. Die "perfekte Küchenausstattung" sei vor allem der Brodowinerin Ruth Wollschläger zu verdanken, die früher einmal den "Schwarzen Adler" in der Dorfmitte bewirtschaftet hat und dort täglich für die in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) arbeitenden Dorfbewohner gekocht hatte.

Doch zurück zum Cafébetrieb. An den Tischen wird geplaudert, über Hundeerziehung, Qigong und darüber, dass es ein Unding sei, dass man Vereinen wie Attac oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) die Gemeinnützigkeit aberkenne. Dazwischen erzählt Gisa Rothe von weiteren Projekten, die der Mensch-Brodowin-Verein in diesem Jahr gestemmt hat. Zum Beispiel die Kinderfreizeit in den Sommerferien. Zehn Jungen und Mädchen haben Xylophone und Kastentrommeln, sogenannte Cachons, aus Holz gebaut.

"Es war sehr heiß und die Kinder sind trotzdem zu uns gekommen", sagt die Vereinsvorsitzende, die sich für dieses Projekt Unterstützung von der Design-Tischlerin Linn Narane aus dem benachbarten Theerofen und dem Brodowiner Musiker und Instrumentenbauer Michael Metzler geholt hatte. Am Ende wollten die Kinder die Instrumente unbedingt ausprobieren. Zwei Mädchen, die schon Klavierunterricht hatten, konnten prompt darauf spielen. Und so erklangen "Kuckuck Kuckuck" und "Alle meine Entchen" auf den neu gebauten Xylophonen, erinnert sich Gisa Rothe.

Kinderband zum nächsten Fest

Dann sagt sie: "Es gibt noch kein Kinderorchester mit selbstgebauten Instrumenten". Um gleich darauf die für sie logische Schlussfolgerung zu ziehen: "Im nächsten Jahr zum Dorffest soll eine Kinderband spielen." Dabei sollen die selbstgebauten Holzinstrumente zum Einsatz kommen. Aber auch alle anderen Kinder, die in diesem Jahr nicht mitgebastelt haben und ein Instrument spielen, sollen bei der Kinderband mitmachen dürfen. Sie sind schon jetzt zum gemeinsamen Proben im nächsten Jahr, eine Woche vor dem Dorffest, eingeladen.

Wenn Gisa Rothe nur eine halbe Stunde lang über den Verein spricht, fallen da auch Worte wie Erzählcafé, Repaircafé, Bücherbaum, Barfußpfad und Friedenspfahl. Alles Projekte, die sie im Ökodorf bewegt hat. Ganz heimlich stellt sich beim Zuhören die Frage, was denn wird, wenn die fast 79-Jährige den Vereinsvorsitz aufgibt. "Ich höre nicht auf, bevor ich eine Nachfolge habe", beruhigt Gisa Rothe. Und wie selbstverständlich lädt sie zum nächsten Café auf Spendenbasis am 11. Januar 2020, von 15 bis 17 Uhr in die Werkstatt des Mensch-Brodowin-Vereins ein.