Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weihnachten ist für Ali Haydari zwar nicht das vertraute Fest, das es für die meisten Deutschen darstellt, doch es gefällt ihm. "Ich mag die Weihnachtsbäume, die vielen Lichter und dass die Menschen feiern", sagt er. Vor fünf Jahren ist Haydari aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, genau wie Ahmed Nur aus Somalia.

Heute lernen die beiden Deutsch beim Bildungsinstitut Nestor in Frankfurt, das Sprach-, Integrations-, Alphabetisierungs- und Berufsvorbereitungskurse anbietet. Am Freitagmorgen feierten sie dort mit etwa 50 anderen Menschen aus zwölf Nationen, darunter Syrien, Polen, die Ukraine und Russland, ein interkulturelles Weihnachtsfest. Dicht an dicht drängten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im engen Gang und in den überschaubaren Räumlichkeiten.

Weihnachtsmann und Frau Holle

Begrüßt wurden sie von Weihnachtsmann Norbert Leitzke, Sozialarbeiter im Ruhestand, und Sozialpädagogin Anndörthe Kalisch im Frau Holle-Kostüm. "Schnee habe ich leider nicht mitgebracht", bedauerte Kalisch. Leitzke hingegen kam den weihnachtsmännischen Pflichten mit großem Geschenke-Sack nach.

Geschäftsführerin Fanny Ruhbach eröffnete das Buffet, zu dem viele der Schülerinnen und Schüler aus den Sprachkursen traditionelle Speisen aus ihrer Heimat mitgebracht hatten, Hadil Abudeya aus Syrien zum Beispiel gefüllte Weinblätter. Für sie ist es die erste Weihnachtsfeier überhaupt.

Nestor veranstaltete das interkulturelle Fest nun im dritten Jahr. "Ich finde den Austausch der Kulturen immer wieder toll", sagt Lehrerin und Jobcoach Heike Funke. "Während des Unterrichts kommen die Schüler ja gar nicht dazu, ihre unterschiedlichen Bräuche und Sitten kennen zu lernen." So ertönten in dem vollbesetzten Institut nacheinander "Schneeflöckchen Weißröckchen", ein syrisches Weihnachtslied und andere arabische Musik.

Integration in den Arbeitsmarkt

Nestor unterstützt deutschlandweit Menschen in ihrer beruflichen Bildung und arbeitet dabei eng mit den Jobcentern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusammen. "Gerade eine gute deutsche Sprache ist wichtig für die Integration auf den Arbeitsmarkt", sagt Ruhbach. Funke hilft außerdem dabei, einen Berufsweg auszuwählen und Bewerbungsunterlagen zu schreiben. Zu Weihnachten darf dann auch mal gefeiert werden – unabhängig von Religion und Kultur der Schülerinnen und Schüler.