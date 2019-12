Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Rüdersdorfer Frauenselbsthilfe-Gruppe hat jetzt Krebspatientinnen und -patienten der Immanuel Klinik selbst genähte Herzkissen übergeben. Gemeinsam mit dem Team der Palliativstation um Chefärztin Dr. med. Kerstin Stahlhut und Geschäftsführer Alexander Mommert gingen sie von Zimmer zu Zimmer und verteilten die Kissen als frühes Weihnachtsgeschenk.

285 Kissen haben die Mitglieder der Gruppe 2019 genäht und verteilt, etwa 50 davon an onkologische Patienten der Immanuel Klinik und des Onkologischen Versorgungszentrums Märkisch-Oderland. Das steht Krebspatienten und Angehörigen bei allen medizinischen Fragen zum Thema Krebs zur Verfügung.

"Die Idee, dass jede Frau nach einer Brustkrebs-OP ein Herzkissen erhält, stammt von der dänischen Krankenschwester Nancy Friis-Jensen", erzählt Roswita Schumann, Leiterin der Rüdersdorfer Gruppe. "Die Kissen dienen als Unterstützung und zur Schmerzlinderung nach einer Operation und sind gleichzeitig ein Seelentröster in schweren Lebensphasen."

Gedichte zum Geschenk

Jeden zweiten Freitag im Monat nähen die Frauen und stopfen die Kissen im Bürgerzentrum Brücke in der Brückenstraße. "Eigentlich sind die für Menschen mit Brustkrebs gedacht, aber vor Weihnachten wollten wir jedem Krebspatienten eine Freude machen" sagt Patricia Hohmann, stellvertretende Leiterin der Rüdersdorfer Gruppe. An jedes Kissen wurde eine kleine Karte mit einem selbst geschriebenen Gedicht gehängt. Chefärztin Stahlhut und Geschäftsführer Mommert zeigten sich gerührt von der Aktion, denn viele Menschen würden jetzt nur an Konsum denken. Sie dankten der Gruppe, dass sie an die Patienten gedacht hat.

Wer die Selbsthilfegruppe beim Nähen oder mit Materialien unterstützen will, findet Informationen und Kontaktdaten im Internet.

Kontakt: Frauengruppe www.frauenselbsthilfe.de/gruppen/ruedersdorf.html; onkologuisches Zentrum https://ovz.immanuel.de