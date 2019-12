Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Stapelweise Reifen, Radkappen, vereinzelt Müllsäcke, deformierte Autoteile und auch ein demoliertes Wrack eines Kleinwagens bilden einen traurigen Anblick. Zwischen den Betonplatten der ehemaligen Siloanlage neben der Straße nach Wendtshof sprießt zudem das Unkraut. "Die alte Siloanlage ist außer Betrieb, weil sie kaputt ist und von der Umweltschutzbehörde gesperrt wurde", weiß Karin Nolting aus Wendtshof. Über den Zustand ärgert sie sich schon länger und versteht nicht, warum dort nicht endlich aufgeräumt wird. Wo illegaler Müll herum liegt, gesellt sich noch mehr Unrat hinzu. "Da muss etwas passieren", fordert die Wendtshoferin. Besser noch wäre, die Anlage wieder zu reparieren, und sie für das zu nutzen, wofür sie mal gebaut wurde. Aber dies sei kein Zustand. Karin Nolting ärgert sich jedes Mal, wenn sie an der Anlage vorbeifährt.

Der landwirtschaftliche Betrieb , dem die Siloanlage gehört, sei in der Pflicht. Sie habe deshalb bei dem Betrieb, aber auch schon häufiger bei der Stadtverwaltung angerufen, um sich über den Zustand zu beschweren, so Karin Nolting.

Eigentümer trifft keine Schuld

Ihrer Auffassung nach müssten die Besitzer um die Siloanlage einen Zaun ziehen, um die Müllablagerungen zu verhindern. Doch der Eigentümer spiele keine Vorreiterrolle, denn im hinteren Bereich sei ein Anhänger umgekippt, den man einfach liegen gelassen habe. Wendtshof lebt mit der Landwirtschaft, doch das Zusammenleben ist nicht immer harmonisch: Die Straße werde nach der Feldarbeit nicht gereinigt und die Kartätschenbrücke bleibe für alle Fahrzeuge gesperrt, weil sich die Landwirte einst nicht an der Baukosten beteiligen wollten, sagt die Wendtshoferin.

Der Eigentümer sei nicht der Verursacher der illegalen Müllkippe, stellt Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Bad Freienwalde, am Freitag klar. Schuld seien diejenigen, die ihren Unrat einfach in der alten Siloanlage entsorgen, statt ihn zu einer Deponie zu bringen. Aufgrund der Betonwände sei die Anlage nicht gut vor außen einsehbar. Das nutzten Menschen aus, die sich die Entsorgungsgebühren sparen wollen. Die Stadt stehe mit dem Eigentümer in Kontakt. Die Verwaltung könne ihm aber nur einen Zaun empfehlen, mehr nicht: "Wir können ihn zu nichts zwingen", erklärt Jens Schmoldt.

Ein Stapel Altreifen sei zwar kein schöner Anblick, von ihm gehe aber auch keine unmittelbare Gefahr aus, erläutert der Fachbereichsleiter weiter. Von einer Gefährdung für die Umwelt sei zum Beispiel erst dann auszugehen, wenn aus einem rostigen 200-Liter-Ölfass Öl ausläuft und im Erdreich versickert. Doch dies sei hier ganz und gar nicht der Fall.

Fahrgestellnummer fehlt

Auch über die Herkunft des Autowracks konnte die Stadtverwaltung bisher nichts in Erfahrung bringen. Die Fahrgestellnummer fehle, sodass der letzte Halter nicht mehr zu ermitteln sei, berichtet Jens Schmoldt. Und auch der Motor ist augenscheinlich nicht mehr vorhanden, so dass keine Flüssigkeiten auslaufen können. Für die Entsorgung von Autowracks sei eigentlich der Landkreis verantwortlich, ergänzt der Verwaltungsmitarbeiter. Dies gelte aber nur, wenn das Wrack an einer öffentlichen Straße abgestellt worden sei.

Der Eigentümer der Siloanlage war am Freitag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.