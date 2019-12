Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Nach 20 Jahren als Leiterin des Seelower Mal- und Grafikzirkels tritt Christina Kloke (79) in die zweite Reihe. Malen werde sie auf alle Falle auch weiterhin, versichert die ehemalige Krankenschwester und Lehrerin. Ab 3. Februar will Hans-Jürgen Röchow aus Neufeld bei Neutrebbin die Zirkel-Leitung übernehmen.

Der Zirkel, der seit dem 9. Januar 2000 in der Alten Dampfbäckerei sein Refugium hat, entwickelte sich aus den Malkursen, die die damals frischgebackene Rentnerin Christina Kloke seinerzeit gegeben hatte. Gemalt hatte die in Brieske-Ost aufgewachsene Künstlerin schon immer leidenschaftlich gern.

Berufsstart vor 65 Jahren

Doch der berufliche Weg begann vor 65 Jahren zunächst als "Haustochter" beim Lutherstift in Frankfurt. Erst mit 18 konnte sie in Eberswalde die Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren und wurde im Januar 1961 "Schwester Christina" am Kreiskrankenhaus in Seelow. Dort war sie 1969 Stationsschwester, als sie dem damaligen politischen Platzhirschen der Region, einem SED-ZK-Mitglied aus Worin, das Privileg eines Einzelzimmers verweigerte, weil nicht genug Betten frei waren. Damit begannen für sie politische Gängeleien, die dazu führten, dass Christina Kloke, Mutter von drei Kindern, dort kündigte. Sie wurde Hortnerin an der Edgar-André-Oberschule in Seelow und ließ sich in Neuzelle zur Unterstufenlehrerin in den Fächern Sport und Kunst ausbilden. Generationen von Schülern hatten bei ihr ihre erste Begegnungen mit der Kunst. Sie selbst bildete sich weiter. "Viel habe ich bei der Grafikerin Ilona Roscher-Wiese und dem Künstler Waldemar Gewand gelernt", erzählt sie. Viel hab sie auch bei mit Klaus Forner kooperiert, der in Letschin Kunsterzieher war. Noch heute erzählt sie von der Begeisterung der Kinder und Jugendlichen bei den Spezialistenlagern, die auch in Polen stattfanden.

Zur Wende musste Christina Kloke noch einmal die Schulbank drücken, um auch das Fach Deutsch unterrichten zu können. Mit Beginn der Rente hatte sie ab 2000 auch Zeit, sich ganz dem künstlerischen Schaffen zu widmen. Bei Keramikmeister Norbert Berwald in der Alten Dampfbäckerei gab sie sechswöchige Kunstkurse, bei denen die verschiedenen Techniken ausprobiert wurden.

Malspaziergänge an der Oder

"2004 waren wir dann so weit, dass wir uns zu einem offenen Malzirkel umgebildet haben", so Christina Kloke. Viele liebe Erinnerungen teile sie mit Kolleginnen wie Petra Lebinsky, Annelies Rudnick, Diane Sandrowski, Bärbel Korakewitsch und Christel Hauptmann. Oft traf man sich zu Malspaziergängen an der Oder und in den vergangenen Jahren auch im Seelower Schweizerhaus, wo der Heimatverein ein gute Partner der Hobbymaler wurde. Dort entstanden auch viele Arbeiten gemeinsam mit den polnischen Hobby-Mal-Partnern aus Miedzychod (Birnbaum), die dann auch in der Alten Dampfbäckerei und im Seelower Rathaus ausgestellt wurden.