Gransee Zu Gottesdiensten – zum Teil mit Krippenspiel oder Chordarbietungen – wird landauf, landab für den Heiligen Abend eingeladen.

Da machen die Gemeinden von Gransee und Umgebung keine Ausnahme – in Gransee und Ortsteilen beginnen die Gottesdienste wie folgt: Gransee: 16 Uhr (mit Krippenspiel) sowie 17.30 Uhr, Meseberg: 16 Uhr (mit Krippenspiel und Einführung des neu gewählten Gemeindekirchenrats), Neulögow: 15.30 Uhr (mit Chor), Seilershof: 14 Uhr. In Gransee wird ferner für den ersten Weihnachtstag zu einem Abendmahlsgottesdienst in die Marienkirche eingeladen, der um 10.15 Uhr beginnt. Zur selben Zeit am zweiten Weihnachtstag ist dort das Krippenspiel der Jungen Gemeinde zu erleben.

In Großwoltersdorf und Ortsteilen finden die Gottesdienste nahezu zeitgleich statt: Altglobsow: 16 Uhr, Großwoltersdorf: 16.30 Uhr (mit Krippenspiel), Wolfsruh: 16 Uhr, Zernikow: 15.30 Uhr. In der Schönermarker Kirche sollte sich die Gemeinde zu 14.30 Uhr einfinden. Für Sonnenberg und Ortsteilen gelten folgende Zeiten: Baumgarten: 15.30 Uhr, Rönnebeck: 17.30 Uhr (mit Krippenspiel), Schulzendorf: 14 Uhr; Sonnenberg: 14.30 Uhr (mit Krippenspiel). In den Stechliner Ortsteilen beginnen die Gottesdienste wie folgt: Dollgow: 18 Uhr, Menz: 16.30 Uhr (mit Krippenspiel) und Neuglobsow: 15 Uhr. In Menz wird am zweiten Weihnachstag ab 10 Uhr auch ein Festgottesdienst gefeiert.