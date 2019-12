Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie bringen das Kunststück fertig, mit so etwas Altmodischem wie Punkrock noch zu provozieren: Die Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet ist immer für Schlagzeilen gut.

Berüchtigt sind sie etwa für den Umstand, dass sie vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns beobachtet worden sind, weil sie eine "explizit anti-staatliche Haltung" vertreten würden. Viel geredet wurde auch über die Absage ihres Konzertes beim Bauhaus in Dessau, weil Vertreter der Stadt rechtsextreme Proteste dagegen fürchteten. Oder ihr Zoff mit Lokalpolitikern von AfD und CDU, nachdem es bei einem Konzert in der Zitadelle Spandau angeblich zu Tumulten gekommen sei und Glasflaschen von der Bühne ins Publikum gereicht worden wären: Inzwischen hat es ein gerichtliches Nachspiel gegeben, in dessen Folge die CDU eine Unterlassungserklärung gegen diese als Falschaussage identifizierte Behauptung unterschreiben musste.

Eins Vorgruppe der Toten Hosen

Die Liste der Aufreger ließe sich fortsetzen. Im persönlichen Gespräch hingegen ist Frontmann Jan "Monchi" Gorkow – den Spitznamen trägt er wegen seiner fülligen Statur – die Freundlichkeit in Person. Offen und zugewandt plaudert er über aktuelle politische Verwerfungen, seine reizarme Jugend auf dem platten Land – und die Musik.

Denn Feine Sahne Fischfilet machen natürlich auch noch Musik. Und zwar solche, in denen es durchaus nicht nur um gesellschaftliche Missstände geht, sondern auch um ganz Persönliches, Alltägliches. "Ein Album schreiben ist wie Tagebuchschreiben", erklärt der 1987 geborene Gorkow. Und schiebt hinterher: "Ich meine, ich habe noch nie Tagebuch geschrieben, aber so stelle ich es mir vor." Die Themen gehen ihm nicht aus. Gerade ist die Band mit ihrem jüngsten Album "Sturm & Dreck" von 2018 auf großer Hallentournee, daher auch ihr Gastspiel in Frankfurt (Oder) zwischen Weihnachten und Silvester.

Bei manchem Konzert wird noch symbolisch auf den Gerichtssieg der Band über die CDU Spandau angestoßen, der die Gemüter so sehr spaltete. Wie die Band in einer Pressemitteilung erklärte, natürlich mit "6 Plastebier auf unseren Rechtsstaat". Im Nachhinein kann Gorkow sich ein Lachen darüber nicht verkneifen, dass die AfD kurz vor Start ihrer Tournee mit ihren ursächlichen Anwürfen solch ein Fass aufgemacht habe: "Dann bedanken wir uns für die gute Werbung." Und auch darüber nicht, dass die Spandauer CDU "über ein AfD-Stöckchen springt".

Das mit der Werbewirkung scheint zu klappen. "Hochverlegt" und "ausverkauft", "Zusatzkonzert" – das sind in diesen Wochen oft die Zusätze in den Ankündigungen zu ihren Konzertterminen. Im Juni 2015 waren Feine Sahne Fischfilet noch als Vorband der Toten Hosen in der Frankfurter Messehalle. Jetzt kommen sie als Headliner zurück. Eine kometenhafte Karriere, könnte man sagen, wenn sich dieser Satz über die den Dilettantismus feiernde Band nicht so deplatziert lesen würde.

Im Jahre 2018, sagt Gorkow, war er rund 300 Tage unterwegs und nicht einmal drei Tage hintereinander zu Hause. Für die Beziehungen der Bandmitglieder untereinander eine fordernde Situation: "Da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Es ist wichtig, auch Freunde und Familien außerhalb der Band zu haben." Wer sich bei diesem Programm musikalisch auch noch weiterentwickeln will, muss dafür außerdem hart arbeiten. "Es gibt wenig Zeiten, in denen man weniger probt", sagt Gorkow über das Touren.

Auch deshalb haben Gorkow und seine fünf Mitstreiter – die Band spielt in der Besetzung Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang und zweimal Trompete klassischen Punk mit Ska-Einsprengseln – zuletzt verstärkt die Ratschläge von arrivierten Produzenten angenommen. Und ihren Stil behutsam weiterentwickelt, ihre spielerische Finesse ausgebaut. Der viel beschäftigte Tobias Kuhn (Mark Forster, Milky Chance, Thees Uhlmann) hat ihr Album "Sturm & Dreck" produziert und sei von großem Wert gewesen, so der Sänger.

Gorkows vielleicht weniger bekannte musikalische Liebe gilt altem Swing. Wie er sagt, sei die Band heute generell "für alles offen" und sinniert über – ob im Scherz oder nicht – "einen geilen Schlager- oder Technosong". Was nicht heißt, dass sie ihren rockigen, betont dilettantischen Markenkern aufgeben würden – "wir sind aber auch willensstark".

Auf die Punk-Schiene will sich die Band ohnehin schon lange nicht mehr festnageln lassen. Am Volkstheater Rostock haben sie 2016 an einer Inszenierung von Ulrich Plenzdorfs "Die neuen Leiden des jungen W." mitgewirkt; 16 Mal war das Haus ausverkauft. Gorkow findet es "toll, wenn ganz unterschiedliche Leute kommen", weil sie "einfach eine geile Live-Musik" machen. Und nicht nur Punks. Auch mit Schlagerstars würde er die Bühne teilen, wenn sie sich für Demokratie einsetzen, sagt der Sänger mit Blick auf Soli-Konzerte wie das nach den Ausschreitungen von Chemnitz 2018: "Solange die Leute keine Arschlöcher sind, sind sie willkommen."

Die Provinz meldet sich zurück

Offenheit als Grundhaltung. Es ist womöglich folgerichtig, dass ihm das so wichtig geworden ist; er war in seiner Jugend selbst anfällig für Irrwege. Er ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er einen Polizeiwagen in Brand gesteckt hat; Kritiker werfen der Band vor, in ihren frühen Liedern sexistische Texte verbreitet zu haben.

Gorkow ist in der abgelegenen Kleinstadt Jarmen in Vorpommern aufgewachsen. "Wir hatten ja nicht einmal einen Jugendklub." Zu ersten Konzerten ist er als Jugendlicher nach Rostock oder Neubrandenburg gefahren. Die Prinzen mit den Eltern, das sei in ganz früher Jugend eine Art Erweckungserlebnis gewesen. Heute organisieren Feine Sahne Fischfilet in Jarmen, dem reizarmen Ort von Gorkows Jugend, jährlich ihr eigenes Dorffest – ein kleines Festival mit dem Namen "Wasted in Jarmen". Die abgehängte Provinz meldet sich lautstark zurück.

Konzert am 27.12., 20 Uhr, Messehalle 1, Frankfurt (Oder), MOZ-Ticketservie 0335 66599559