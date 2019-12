Jörg Richter, Hubertus Rößler

Luckenwalde (MOZ) Die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben zum Abschluss der Regionalliga Mitteldeutschland den Rang aufs Podium verpasst. Die Oderstädter mussten mit dem 3:22 beim 1. Luckenwalder SC eine derbe Schlappe einstecken und wurden damit auf der Zielgeraden noch auf den 4. Platz der Tabelle abgedrängt, da die WKG Pausa/Plauen beim RV Thalheim mit 16:11 siegte und sich damit selbst an den Erzegbirglern vorbei auf den 2. Platz schob.

In Luckenwalde gab es für die Ringer um Trainer Marc Wentzke nichts zu holen. Nur Philipp Riese (66 kg/GR) konnte Leon Kolbe mit 10:5 Punkten bezwingen und Schwergewichtler Daniel Geist (130 kg/FR) wies Luckenwaldes Oliver Kock mit 10:8 Punkten in die Schranken. Doch spätestens als Andrzej Grzelak (86 kg/FR) gegen Luckenwaldes Freistilhoffnung Joshua Morodion mit 2:8 unterlag und auch Damian Hartmann (80 kg/GR) gegen den tschechischen WM-Teilnehmer Oldrich Varga mit 1:3 Punkten verlor, waren die Weichen für die Gastgeber vor über 300 Zuschauern in der Fläminghalle in Richtung Gesamtsieg gestellt.

Dennoch Lob vom Trainer-Team

Als die Niederlage für die Oderstädter schon in Stein gemeißelt war, gab es im vorletzten Kampf des Abends noch einmal ein Duell zwischen Matous Morbitzer, der noch im September bei den Weltmeisterschaften um ein Olympiaticket gekämpft hatte, und dem Neuzugang der Oderstädter aus Hennigsdorf Mohammad Damankhoshk (75 kg/GR), der allein das Eintrittsgeld Wert war. Der tschechische Auswahlringer in Luckenwaldes Diensten gewann mit 3:1 Punkten, dennoch hat sich der Iraner in diesem Duell wie auch in der nun beendeten Saison bei der Kampfgemeinschaft in bestem Licht gezeigt.

"Wir sind stolz auf eine spannende und erfolgreiche Regionalliga-Saison, wobei eine Medaille nicht das Ziel war", erklärte KG-Trainer Marc Wentzke, der nun die Zügel aus den Händen legt. Auch Trainerkollege Ingolf Schöllner war voll des Lobes: "Es war eine tolle Saison. Wir haben bis auf Markneukirchen eigentlich gegen alle Teams gewonnen und auch diese hätten wir bei guter Besetzung und etwas Glück schlagen können. Auf welchem Platz wir nun letztlich stehen, ist für die Entwicklung der jungen Talente nicht wichtig."

Erwartungsgemäß blieb der Titelverteidiger AV Germania Markneukirchen auch in dieser Saison unbezwungen. Die Vogtländer können damit auf eine Serie von 35 Siegen in Folge zurückblicken und steigen nun in die Bundesliga auf.