Kai Beißer

Altlandsberg (MOZ) Es hallten am Sonnabend also nicht die üblichen "Derbysieger, Derbysieger"-Rufe durch die Erlengrundhalle. Mit dem Unentschieden konnten am Ende wohl beide Mannschaften leben, wobei es, gemessen am Spielverlauf, für den Favoriten und Gastgeber ein eher glücklicher Punktgewinn war.

Das sah auch Ralf Böhme so: "Die Grünheider haben das vor allem in der zweiten Halbzeit einfach gut gemacht und sich das Remis redlich verdient", sagte der Altlandsberger Trainer. "Ja, wir können froh sein, den einen Punkt hier behalten zu haben." Die Gemütslage bei den Gästen war, zumindest unmittelbar nach der Schlusssirene, eine andere. "Im Moment überwiegt die Enttäuschung, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Christoph Genilke. "Aber es passt irgendwie zu der verkorksten Hinrunde, dass wir das Ding nicht über die Runden bringen", resümierte der linke Rückraumspieler des GSV, der als Vorbereiter wie auch als Vollstrecker einen starken Auftritt gezeigt hatte, nach einer chronischen Entzündung im Knie noch längst nicht wieder in Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Die Altlandsberger waren schnell in Führung gegangen (4:1/6.), konnten sich aber nie weiter absetzen, und beim 7:6 war plötzlich der Außenseiter vorn (18.). Böhme brachte Torhüter Meik Rockel für Kevin Deisting, und der parierte prompt gegen Marcus Schwiderski und Toni Büttner sowie einen Siebenmeter von Tom Griebsch. Dennoch hieß es zur Pause lediglich 13:12 für den MTV. Nach dem Wechsel musste Rockel mit ansehen, wie seine Grünheider Torwartkollegen Tim Reisener und Hendryk Büttner in den leeren Kasten trafen – die Gastgeber hatten in Unterzahl den Schlussmann zugunsten eines Feldspielers von der Platte genommen. "Das tut dann schon weh, wenn man nicht eingreifen und nur hinterherschauen kann", gab Rockel zu.

In der Schlussphase wurde es dann dramatisch. Der GSV führte 23:20, die mitgereisten Fans applaudierten stehend. Kreisläufer Marcel Otto verpasste die mögliche Entscheidung, als er zweimal binnen Sekunden an Philipp Pohl scheiterte, der jetzt zwischen den Pfosten stand. Der MTV deckte offensiv, vergab aber die Siebenmeter Nummer 2 und 3. Am Ende war es Philip Höhna, der 16 Sekunden vor Schluss ausglich. Ein letzter direkt auszuführender Freiwurf von Clemens Wetzel strich am Tor vorbei.

Keine Veränderung in der Tabelle

So endete das Derby also unentschieden und bescherte allen Beteiligten einen friedlichen vierten Advent. MTV-Betreuer Olaf Manohr brachte es auf den Punkt: "Mein Bruder Uwe ist Vorsitzender des Fördervereins bei den Grünheidern. Nach der Punkteteilung können wir nun auch in dieser Hinsicht ein ruhiges Weihnachtsfest feiern."

Auch Christoph Genilke konnte dem Spiel am Ende noch etwas Gutes abgewinnen: "Wir haben gezeigt, was wir zu leisten im Stande sind, wenn wir als Mannschaft auftreten. Deshalb ist super wichtig, dass wir nach diesem Auftritt mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr gehen." GSV-Co-Trainer Dirk Köhler stellte ebenfalls den psychologischen Aspekt heraus: "Auf jeden Fallhaben wir uns für den grottenschlechten Auftritt zuletzt beim VfV Spandau rehabilitiert. Aber mit mehr Selbstvertrauen undeinem etwas kühleren Kopf können wir hier heute einen Sieg mitnehmen. Und so war es eben nur ein kleiner Schritt statt eines möglichen großen." Die Mannschaft von der Löcknitz belegt als Tabellenzwölfter weiter den ersten regulären Nichtabstiegsplatz, Gastgeber MTV bleibt Dritter.

Eine nette Geste am Rande sei noch erwähnt: Vor dem Anpfiff hatten die Altlandsberger Spieler die Kinder im Publikum mit einem großen Schokoladen-Weihnachtsmann überrascht.