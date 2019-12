Roland Hanke

Hamburg (MOZ) Damit ist dem Internationalen Deutschen Meister des Bundes Deutscher Berufsboxer im Cruisergewicht ein erfolgreicher Jahresabschluss verwehrt geblieben. Heidrich verlor am Sonnabend in Hamburg einen auf sechs Runden angesetzten Aufbaukampf gegen Bojan Cestic aus Bosnien-Herzegowina. Für den erst 19 Jahre alten Youngster war es der zweite Erfolg als Profi-Boxer bei drei Niederlagen. Für den 13 Jahre älteren Faustkämpfer aus Königs Wusterhausen bedeutete der technische K. o. die zweite Niederlage, denen sechs Siege gegenüber stehen.

Heidrichs Trainer und Teamchef Hartmut Klappert sagte am Sonntag: "Denny hat eine gute erste Runde gezeigt, seinem Gegner dann aber die Initiative überlassen und etwas zu verhalten geboxt." In Runde 2 musste sein Schützling zunächst angezählt werden, ehe er erneut getroffen wurde und der Ringrichter den Kampf beendete. "Wir müssen an Dennys Deckung arbeiten", betont Klappert senior. Und so wird ab Montag zusammen mit seinem Sohn Nick auch gleich weitertrainiert.