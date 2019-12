Roland Taubert

Frankfurt (MOZ) Den Abschluss des Wettkampfjahres im Gewichtheben des Landes Brandenburg gestalteten die jüngsten Athleten mit dem Finale der Athletikliga. In den zwei Wertungsdurchgängen sowie bei den Landesmeisterschaften konnten sich die Besten der jeweiligen Jahrgänge für den diesjährigen Endkampf in Frankfurt qualifizieren. Aus den Reihen des TSV Blau-Weiß Schwedt gelang dies neun Hebern – zwei Mädchen und sieben Jungen.

Im Aufgebot der Schwedter stand mit Ole Klatt (Jahrgang 2014) der jüngste aller Teilnehmer im Wettkampf. Besonders viele Punkte erkämpfte er sich im Umkehrsprint und im Kugelschocken. In beiden Disziplinen standen am Ende über 100 Punkte im Protokoll. Auch bei der Technikdemonstration zeigte Ole, dass er gut trainiert hatte, sodass er am Ende mit insgesamt 394,25 Punkten die Goldmedaille bekam.

Der Jüngste legte gut vor

Der zwei Jahre ältere Kirill Taach trug sich ebenfalls in die Siegerliste ein. Er holte in den drei Athletikübungen jeweils die meisten Punkte und überzeugte auch bei der Technikdemonstration des Reißens. Kirill übertraf erstmals die 400-Punktegrenze und holte damit die Goldmedaille.

Bei den Startern des Jahrganges 2011 konnte Jaden Unger die Siegesserie für den TSV fortsetzen. Die meisten Punkte sammelte er in den Athletikdisziplinen, das Reißen gelang ordentlich, aber mit kleinen Reserven. Die 428,75 Punkte von Jaden konnte niemand aus dieser Altersklasse toppen, darum gab es auch hier Gold für Schwedt.

Eine ausgesprochen stark besetzte Konkurrenz bildete der Jahrgang 2008, darunter der Schwedter Fabien Hansch. Er kämpfte um jeden Zähler und erzielte persönliche Bestwerte im Schlussdreisprung, Pendellauf und Schocken. Fabien lieferte auch im Reißen und Stoßen einen starken Wettkampf und wurde in der Endabrechnung Zweiter.

Gleich drei Vertreter des TSV Schwedt starteten im Jahrgang 2007. Bei den Mädchen war es Zarah Wolf, die hier eine Bronzemedaille erkämpfte. Nach guten Ergebnissen in der Athletik lief es für Zarah an der Hantel nicht optimal. Zwar gelangen ihr sechs gültige Hebungen, mit den Technikwerten konnte sie allerdings nicht zufrieden sein. Ähnlich lief es für Lennox Unger und Niklas Kasiske. Beide ließen an der Hantel, besonders in der Technikwertung, ein paar Punkte liegen. Anders in den Athletikübungen. Hier bestätigten beide Schwedter ihre guten Trainingsergebnisse. Lennox konnte mit knappem Drei--Punkte-Vorsprung den Sieg retten, für Niklas blieb am Ende der etwas undankbare vierte Platz.

Michelle Schmock bestätigte im Jahrgang 2005 ihre im Training erarbeitete gute Entwicklung. Mit 399,06 Punkten scheiterte sie nur knapp an der 400-Punkte-Marke und bekam Silber.

Bei den Jungen des Jahrganges 2004 war Iwan Teterjatnik klar in der Favoritenrolle. Sein persönliches Ziel war die 200-kg-Marke im Zweikampf, die er mit 92 kg im Reißen und 108 kg im Stoßen auch erreichte. Da er zudem hohe Technikwerte bekam und auch in der Athletik überzeugte, beendete Iwan seinen letzten Auftritt in der Athletikliga mit dem Tageshöchstwert aller Starter – 610,81 Gesamtpunkte.

In der Vereinswertung kam der TSV Schwedt auf dem Bronzerang, für das kommende Jahr wird der Kampf um Platz 2 in Angriff genommen.