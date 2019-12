Carola Voigt

Finowfurt (MOZ) Hier im Barnim fand ein Spitzenspiel statt, das hielt was es versprach. Es standen sich zwei Mannschaften mit jeweils 12:0 Punkten und fast gleichem Plus an Toren gegenüber.

Beide Reserve-Teams begannen hoch konzentriert, hatte man sich doch mehrfach beobachtet und versucht, Schwächen und Stärken zu analysieren. So fielen in den ersten Minuten wenig Tore, die Abwehrreihen dominierten und nach der Finowfurter Führung glich der HCA II aus.

So ging dieses Spiel bis zur zehnten Minute weiter, dann übernahm der HCA die Führung und baute diese ständig aus. "Sorgenfalten hatte ich vor diesem Spiel, waren doch mit Finja Sievers, Manja Stobke und Alina Berckner gleich drei Stammspieler ausgefallen", erzählte Trainer Thomas Branding. Elisa Branding war auch stark erkältet und Anne Schwandtke leicht angeschlagen. Aber alle Mädels der Mannschaft strahlten Willenskraft und Siegeswillen aus. Es gab keine eklatanten Schwachstellen – ganz im Gegenteil – eine wieder sensationell haltende Celine Schmidt im HCA-Tor hielt mit tollen Paraden allen den Rücken frei. Amelie Seidel, Michelle Lindner, Elisa Branding und Anne Schwandtke griffen beständig aus dem Rückraum an.

Der Kampfgeist war enorm groß

Immer wieder das Eins-zu-Eins-Duell suchend, wurde so mancher Siebenmeter herausgeholt. "In der ersten Halbzeit lief bei uns viel über die linke Seite und auch am Kreis fand die das erste mal nach langer Verletzungspause wieder spielende Julia Baumann zweimal erfolgreich den Abschluss", so Branding.

Finowfurt konnte nur durch Geschwindigkeit auf Abstand gehalten werden. Zur Pause stand eine Fünf-Tore-Führung für den HCA auf dem Konto.

Es war jetzt klar, dass die wesentlich erfahrenen Frauen aus Finowfurt nun alles in die Waagschale werfen würden, um dieses Spiel noch zu drehen. Mit bis zur Grenze des Erlaubten wurden die Uckermärkerinnen im Angriff attackiert. Die körperliche Überlegenheit gepaart mit Aggressivität, zeigte Wirkung. Der Gastgeber kam Tor um Tor heran. "Wir stellten immer wieder um und waren erfolgreich damit", erinnert sich Branding. Paula Friedrichs machte Druck, Michelle Lindner spielte jetzt auf halb rechts und ging in die Tiefe – Abspiel nach rechts außen auf Anne Schwandtke und Tor. Trotz all der Varianten, Finowfurt kam heran und schaffte tatsächlich in der 50 Minute den 21:21-Ausgleich. Das Spiel war nun an Spannung nicht mehr zu überbieten. Cassandra von Raven hatte sich mit Celine Schmidt im Kasten abgewechselt und jetzt in der entscheidenden Phase lief Celine erneut zur Hochform auf. Amelie Seidel mit einem Doppelpack war nun wieder mal das Zünglein an der Waage (21:23). Die HCA-Führung bauten Anne Schwandtke und Elisa Branding zwei Minuten vor Schluss auf 25:21 aus. Das Spiel war gegessen, auch wenn Manja Hasse einen letzten Siebenmeter noch verwandelte.

Das junge HCA-Team hatte beeindruckend gezeigt, wie man als Mannschaft erfolgreich gegen so einen starken Gegner bestehen kann. Glücklich, mit den 20 mitgereisten Fans feiernd, genießen die Angermünder Frauen nun den Moment als Tabellenführer und wünschen allen Handballfans frohe Weihnachten.