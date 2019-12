Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnete sich die Pforte zur Gutsscheune in Pinnow am Samstagnachmittag für hunderte Besucher. Drei Tage vor Heiligabend strömten Groß und Klein, ob allein oder in Familie, aus allen Richtungen herbei, um die festliche Atmosphäre zu genießen und gemeinsam neben Glühwein und Kaffee auch ein wenig Vorfreude zu tanken. Wie schon beim Martinsmarkt herrschte drinnen und draußen Trubel, drängten sich die Besucher an den Ständen und wärmenden Feuerschalen. Ganz gespannt warten nicht nur die Jüngsten auf den Weihnachtsmann.

Dieser wurde mit seinen beiden Engeln von Sebastian Fritz auf dem von Familie Fritz schön geschmückten Traktor über den Gutshof chauffiert und nahm in der Scheune Platz. Für ein kleines Gedicht gab es für die Kinder Geschenke.

Vereine engagierten sich

Mit tatkräftiger Unterstützung der Pinnower Vereine und weiterer Helfer gab es für die Besucher, darunter viele aus Schwedt und Angermünde, ein unterhaltsames Programm und viele Angebote zum Schauen und Kaufen. Wie immer hatte Burkhard Wastrack die große Pyramide aufgebaut. Bei Helfried Guse an der Feuerschale wurde Stockbrot gebacken. Bei der Pinnower Jugendfeuerwehr konnte man die Technik bestaunen und mit der Wasserspritze seine Zielsicherheit testen. Auf einem Kinderkarussell von Rolli Iven durften die Kleinsten jede Menge Runden kostenlos drehen.

Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt von Bürgermeister Walter Kotzian und kulturellen Darbietungen von Kindern der Wilhelm.-Busch-Grundschule. Das Theater Stolperdraht wurde begrüßt. Roland Muchow und seine Bläsergruppe gaben eine musikalische Einlage. Später las Roland Schulz von der Uckermärkischen Literaturgesellschaft in der Scheune Märchen für die Kinder.

Natürlich gab es auch jede Menge Herzhaftes und Süßes für den hungrigen Magen, von Brot aus dem Backofen bis Wildgulasch aus der "Eisschmiede". Das Eincafé Silke war ebenso vertreten wie die Mosterei Riedel aus Mürow mit selbstgemachten Säften und Glühwein. Das Teehaus Cizek-Hanke verkaufte Teespezialitäten und Gewürze. Wie jedes Jahr war auch Gisela Wohlstein aus Pinnow mit selbstgestrickten Sachen, Puppen und anderen Geschenkideen dabei. Auch wenn der Absatz nicht berauschend war, wie sie berichtete. "Dafür ist der Termin etwas spät", sagt sie. "Die meisten haben ihre Geschenke schon beisammen." Dagegen konnte sich "Holzwurm Alexander" über mangelnde Kundschaft nicht beklagen. Alexander Harder aus Arendsee (Nordwestuckermark) war in diesem Advent schon auf etlichen Weihnachtsmärkten zu finden, immer mit der Laubsäge in Aktion. Das mache ihm am meisten Spaß, erzählt er. Der filigrane Holzbearbeiter hat jedoch das ganze Jahr über Bestellungen und gut zu tun. "Am meisten gefragt sind Handarbeiten mit Licht wie Schwibbögen, Fensterbilder und Tischdekorationen. Jede Arbeit ist ein Unikat."

Zum Ausklang des Pinnower Weihnachtsmarktes auf dem historischen Gutshof lauschten die Besucher traditionell dem Trompetenklang, der aus dem Speicher gegenüber zu den Besuchern herüber schall.