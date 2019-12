Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Weihnachten ist erst dann, wenn die Badminton-Abteilung von Motor Eberswalde ihr Mixed-Turnier erfolgreich beendet hat, so sehen es die Aktiven und so sieht es auch Alwin Jess. Die Idee zum ersten Turnier 1977 hatten seine Frau Dora und er. Damals sorgten sie selbst noch für die Verpflegung zur anschließenden Weihnachtsfeier, heute ziehen alle im Verein mit. Und trotz seiner 84 Jahre ist Alwin Jess immer noch dabei, als Spieler: "Wenn die Knie nicht wären, wäre ich auch noch topfit." Der Eberswalder hat eine Menge erreicht 2013 wurde er im Doppel und Einzel Deutscher Meister in seiner Altersklasse. Beim Turnier startet er mit Jürgen Zimmermann (72). Beide Routiniers sind als Einzige für das Turnier gesetzt, ansonsten werden die Damen den Herren als Mixed-Team zugelost. Bei Frauenknappheit wird ganz willkürlich auf Männer zurückgegriffen.

Jürgen Zimmermann ist Nachwuchschef der Motor-Badmintonspieler. "Es sind so zwischen zehn und zwölf Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren angemeldet, es könnten aber gern noch mehr werden", erklärte er. Trainiert wird immer donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr in der Motor-Sporthalle, Potsdamer Allee 37.

Zusammen mit Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und Frankfurter Badmintonspielern bilden die Eberswalder die Teams in der Berlin-Brandenburger Ligawelt unter dem Namen SG Frankfurt/Petershagen. "Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Die Erste behauptet die Bezirksklasse II, die Zweite ist in die A-Klasse aufgestiegen. Und mittlerweile haben wir ein drittes Team, das sich auch Stück für Stück hocharbeitet", erzählte Kai Plischkowsky, Abteilungsleiter in Eggersdorf und Chef des Bezirksklasse-Teams.

Nachwuchssorgen haben sie in Petershagen. "Wir haben keine Hallenzeiten. Die Erwachsenen trainieren von 20 bis 21.30 Uhr, aber um die Uhrzeit kann man doch keine Kinder mehr in die Halle holen", erklärte Kai Plischkowsky. So sucht man derzeit dort nach einer Lösung, damit die Spieler auch in Zukunft nicht ausgehen.

Weiblicher Nachwuchs fehlt

Besonders arg sieht es beim weiblichen Badmintonnachwuchs aus, berichtete die Frankfurterin Bernice Schweinberger. "Für eine Mannschaft im Ligabetrieb braucht man mindestens zwei Damen und vier Herren. Meist scheitert es bei der Aufstellung an den weiblichen Mitgliedern." Beim Eberswalder Turnier hatte sie ihren Freund Tim Scheplitz dabei, der ansonsten nur Zaungast bei den Spielen ist. "Ich habe vielleicht drei- oder viermal trainiert, es ist mein erstes Turnier", erklärte der Frankfurter, der mittlerweile in Dresden wohnt. Nicht nur wegen der Familienzusammenführung will er jetzt öfter ans Netz gehen: Es hat richtig viel Spaß gemacht."

Auffällig war auch, dass Badminton ein Sport für die ganze Familie ist. Jeanette, Steven und Karl, allesamt mit dem Namen Wohlfahrt, sind Mutter, Vater und Sohn. "Es ist eben so, wenn man freie Zeit miteinander verbringen möchte, muss man auch etwas dafür tun", sagte die Petershagenerin Jeanette Wohlfahrt. Trotzdem spielt sie nicht mit ihrem Mann als Team: "Das passt einfach nicht, da spiele ich lieber mit meinem Sohn", sagte sie lachend. Mit Mannschaftskamerad Florian Schulze war sie in Eberswalde nicht zu schlagen, Platz eins.

Gemeinsame Zeit verbringen

Der Eberswalder Benjamin Knoll ist Serienkreismeister, nur in diesem Jahr klappte es nicht: "Ich hatte leider keine Zeit." Seit 1,5 Jahren ist er verheiratet mit Lisa Knoll und mittlerweile ist sie genauso Badminton verrückt wie ihr Mann. "Man bewegt sich zusammen, hat zusammen Erlebnisse, es ist einfach klasse, wenn man so einen Sport zusammen ausüben und so Zeit miteinander verbringen kann", sagte Lisa Knoll. Am Ende reichte es für beide zu Platz sechs, doch sichtlich ihren Spaß hatten sie an der gemeinsamen Freizeitgestaltung.

Viel Badmintonnachwuchs ist in Biesenthal unterwegs, erklärte Torsten Gebert. Da und in Eberswalde trainiert er, spielt in der dritten Liga-Mannschaft. Wie andere ist er traurig, dass es die Eberswalder Stadtliga seit diesem Jahr nicht mehr gibt. "Wäre schön, wenn es die wieder geben würde."

Der Chef spielt mit

Auch Martin Hoeck, der Motor-Vereinsvorsitzende, ist Badmintonspieler. Im Ligaalltag tritt er für den TSV Tempelhof-Marienfelde an, ein Ligakonkurrent der Frankfurter/Petershagener/Eberswalder Mannschaft. "Das Hinspiel haben wir verloren, im Rückspiel bügeln wir das wieder glatt", sagte er voller Überzeugung. Im eigenen Turnier musste er mit Platz acht vorliebnehmen.