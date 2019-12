Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Es war der emotionale Höhepunkt des Frankfurter Kreisels am Freitagabend in der Oderlandhalle. Moderator Robert Bengsch verkündete in einer Rennpause, dass Oberbürgermeister René Wilke nun die höchste Auszeichnung, welche die Stadt an eine Person vergibt, vornehmen wird. "Diese Ehre wird normalerweise Staatsgästen und anderen prominenten Menschen zuteil", sagte Bengsch und übergab das Mikrofon an Wilke, der selbst begeisterter Radsportler ist und sich eigens die Amtskette umgelegt hatte. "Normalerweise findet diese Ehrung nur innerhalb des Rathauses statt. Aber da dieses zum einen derzeit saniert wird und zum anderen die Person, die gleich geehrt wird, noch nichts davon ahnt, haben wir uns zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschieden", erklärte Wilke.

Man habe im zurückliegenden Jahr viele Ereignisse im Radsport erlebt – in und außerhalb der Halle. "Neben dem mittlerweile fest etablierten Frankfurter Kreisel hatte die Oderrundfahrt 40. Jubiläum. Höhepunkt waren natürlich die Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren, die weit über die Grenzen Frankfurts hinaus – eben in die ganze Welt – ausgestrahlt haben. Dan Radtke hat sich seit Jahrzehnten um den Radsport verdient gemacht und damit einen großen Beitrag für die Sportstadt Frankfurt geleistet. Neben seinem großen Helferteam hat er mit seinem Einsatz und Engagement auch persönlich einen großen Anteil an diesen Erfolgen", begründete René Wilke die Entscheidung.

Dan Radtke war von der Ehrung völlig überrumpelt und musste sich die ein oder andere Träne aus den Augen wischen. "Ich bin völlig von den Socken, damit hätte nie gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass vielleicht ein verdienter Handwerker aus dem Publikum geehrt wird. Dass es mich trifft, macht mich sehr stolz. Es war ein sehr anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr. Wir haben gemeinsam viel geleistet und ich bin dankbar dafür, was wir geschafft haben."

Radtke gewann 1986 WM-Bronze

Der gebürtige Fürstenwalder ist Trainer beim Brandenburgischen Radsportverband und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim Frankfurter Radsportclub 90, deren Geschäftsführer er seit 2010 ist. Der 56-Jährige wurde 1981 Junioren-Weltmeister im Mannschaftszeitfahren. Im Männerbereich sicherte er sich in der selben Disziplin fünf Jahre später WM-Bronze. Im Trikot des ASK Vorwärts Frankfurt fuhr Dan Radtke in den 1980er-Jahren bei mehreren Rundfahrten in die Medaillenränge.