Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) "Ich freu mich, dass wir jetzt an dieser Stelle so weit sind", sagte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) anlässlich der Benennung eines Seniorenbeirats für die Stadt. Viele Jahre hat es bis zu diesem Schritt gedauert. Der Seniorenbeirat war auch ohne Mandat der Stadtverordneten erfolgreich tätig, aber nun ist er offiziell anerkannt. "Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Danke an alle, die bisher mitgarbeitet haben", erklärte der Stadtverordnetenvorsitzende Dr. Raimund Weiland (CDU).

Elf Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt, und da das Gremium mindestens 5 und maximal 15 Köpfe haben soll, wurden in geheimer Wahl alle einzeln gewählt und dann noch einmal einstimmig beschlossen. Es sind bekannte Gesichter und neue Namen dabei. Gewählt wurden Dr. Gertraud Mohr, Hans-Georg Jensen, Heidemarie Fischer, Brigitte Tham, Henning Rohrbeck, Renate Teßmann, Eugen Dillschneider, Ursula Sebold, Ingeborg Mantyk-Hoffmann, Detlef Reglin und Fred Bormeister.

Bedauert wurde, dass sich niemand aus Borgsdorf zur Mitarbeit gemeldet hat. Auch aus Stolpe ist keiner dabei. Unter den sechs Frauen und fünf Männern, von denen einige in der Stadtverordnetenversammlung anwesend waren, sind zwei aus Bergfelde.