Angermünde (MOZ) Vier Tage lang haben Ute und Andreas Ludwig beim Angermünder Gänsemarkt wieder Gäste mit dem Weihnachtsmann fotografiert. Der Erlös wurde am Sonnabend beim Weihnachtmarkt des Naturkindergartens "Mauz und Hoppel" in Schmargendorf übergeben. Gleich drei Empfänger konnten sich freuen konnten. Jeweils 400 Euro bekamen der Naturkindergarten und die Grundschule "Gustav Bruhn", 1185,93 Euro die Deutsche Hirntumorhilfe. Hier summierten sich noch weitere Spendensammlungen der Ludwigs übers Jahr. Johanna Henschel vom Tourismusverein als Veranstalter hob den Gemeinschaftsgeist des Gänsemarktes hervor. "Wir bieten die Plattform und andere schließen sich an", sagte sie. Auch der Schönower SV profitiere hier jährlich vom Glühweinverkauf.

Die Bruhnschule verwendet das Geld für den Schulgarten, der im Zuge des Schulhofneubaus entstand und im Frühjahr bepflanzt wird. "Da können wir jeden Cent gebrauchen", sagt Schulleiterin Cornelia Promehl. Auch in Schmargendorf wird die Spende für ein Naturprojekt verwendet. "Wir wollen ein Gewächshaus kaufen. Bei uns wird täglich gekocht, da können wir die Zutaten selbst anbauen", so Leiterin Doris Witteck. Beim gut besuchten Kita-Weihnachtsmarkt, den Eltern mitgestalteten, kamen auch durch Kaffee, Kuchen und eine Tombola noch Geld zusammen. Familie Scholz aus Dobberzin stiftete ein Wildschwein, das Familie Müller aus Herzsprung zubereitete.