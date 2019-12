René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Heiligabend rückt immer näher, und das richtige Geschenk ist womöglich noch nicht gefunden. Viele greifen dann auf einen Gutschein zurück. Dabei gilt es ein paar Dinge zu bedenken, wie Sabine Weiß aus der Rathenower Verbraucherberatungsstelle rät.

Eine Auszahlung des Gutscheinwertes könne nicht verlangt werden, wenn keine passende Ware gefunden wird. Meistens geht aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hervor, dass eine Barauszahlung nicht möglich ist.

Indes kann ein Geschenkgutschein teilweise Stück für Stück eingelöst werden. Beispiel: "Sie haben einen Gutschein für 50 Euro erhalten. Im Januar kaufen Sie eine Hose für 25 Euro und im Februar einen Pullover für ebenfalls 25 Euro. Solche Teileinlösungen sind zwar gesetzlich nicht geregelt", erklärt die Expertin, "wenn dem Händler diese Teilleistungen zumutbar sind und kein Verlust für ihn bedeuten, dürfte dem nichts im Wege stehen. Sie sollten nur darauf achten, dass auf dem alten Gutschein der Restbetrag vermerkt wird oder dieser wieder in Form eines neuen Gutscheines ausgehändigt wird. Ein Anspruch auf Auszahlung der restlichen Gutscheinsumme haben Sie jedoch auch hier nicht."

Oft würden Verbraucher bei Sabine Weiß fragen, ob der Anbieter eine Zuzahlung verlangen darf, wenn im Laufe der Zeit die Ware teurer geworden ist. Das hänge davon ab, was auf dem Gutschein vermerkt ist. Ist der Gutschein auf einen bestimmten Geldbetrag ausgestellt, zum Beispiel 30 Euro und die gewünschte Ware kostet später 40 Euro, so muss der Beschenkte noch 10 Euro zuzahlen. Wurde mit dem Gutschein jedoch eine Leistung verschenkt, zum Beispiel eine Ballonfahrt, sind zwischenzeitliche Preiserhöhungen irrelevant."

Der Gutschein dürfe auch befristet sein, so zum Beispiel für eine bestimmte Theateraufführung. Der Gutschein könne dann nur während der Spielzeit dieses bestimmten Stückes eingelöst werden. Auch eine allgemeine Befristung sei möglich, zum Beispiel der Gutschein "ist einzulösen bis" oder er ist "zwei Jahre gültig". Wichtig sei nur, dass die Frist nicht zu knapp bemessen ist. So habe das Oberlandesgericht München in einer Entscheidung festgestellt, dass ein Geschenkgutschein für einen Wareneinkauf im Internet nicht auf ein Jahr befristet sein darf. Ist die Frist des Gutscheins abgelaufen, muss der Verkäufer keine Ware mehr aushändigen, allerdings muss er den Geldwert abzüglich seines entgangenen Gewinns des Gutscheins erstatten. Der Händler hätte bei rechtzeitiger Einlösung des Gutscheins ein Umsatzgeschäft machen können. Wie hoch der Abzug durch den entgangenen Gewinn sein kann, ist eine Frage, die im Einzelfall beantwortet werden muss.

"Wenn allerdings die Verjährung eingetreten ist, und der Anbieter sich darauf beruft, dann können Sie kein Geld mehr verlangen. Deshalb müssen Sie einen Gutschein innerhalb von drei Jahren einlösen. Die Frist beginnt jedoch immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde", so Sabine Weiß. Wer also einen Gutschein zu Weihnachten erhält, der im November erworben wurde, müsste diesen spätestens bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst haben.

Geht der Anbieter des Gutscheins in Insolvenz, können Betroffene ihren Gutschein nicht mehr einlösen. Sie können dann höchstens beim Insolvenzverwalter die Forderung anmelden. In der Regel sind dann die Aussichten das Geld wiederzubekommen nicht sehr hoch. Schließt die Firma oder der Anbieter einfach nur das Geschäft, behalten die Gutscheine dagegen ihren Wert. Wenn durch die Geschäftsaufgabe eine Einlösung beim Unternehmen nicht mehr möglich ist, muss der Anbieter den Gutscheinwert daher erstatten. Dieses dürfte meistens schwierig werden, da man erstmal den Inhaber des Geschäftes ermitteln muss. "Wenn Sie mögliche Probleme völlig umgehen wollen, verschenken Sie einfach einen von Ihnen selbst gemachten Gutschein", rät die Beraterin augenzwinkernd.