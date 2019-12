Dietmar Puttins

Ziltendorf Friedvoll leuchtete der Weihnachtsbaum im Schuleingang. Festlich war der Tisch im Lehrerzimmer gedeckt: "Stille Nacht, heilige Nacht". Wirklich still ist es in der Grundschule Ziltendorfer Niederung erst seit heute, mit Beginn der Winterferien. Doch schon am 1. Dezember erfreute sich das Kollegium einer ungewohnt gesundheitsfördernden Ruhe im Sinne normaler Schulgeräuschpegel. Da endlich endete die erste Phase der Innensanierung, in deren Verlauf der Keller neu strukturiert, die Heizung modernisiert und ein Fahrstuhl eingebaut wurden. Vorbei waren die Bauarbeiten, die im Sommer 2018 begonnen hatten. "Wir können jetzt aufatmen. Es war eine harte Zeit, aber mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden", sagt Schulleiterin Cordelia Becker (49), die gemeinsam mit zehn Lehrern und einer Lehramtskandidatin 162 Kinder unterrichtet.

Erste Sanierung begann 2011

Schon seit Jahren wird diese Schule instandgesetzt. Es begann in Eigenregie durch die Gemeinde, die das Dach sanieren (2011), Fenster, Türen sowie Fassaden modernisieren (2013), einen Spielturm auf dem Schulspielplatz errichten (2015) und den oberen Schulhof erneuern ließ (2015/2016). Als ab Januar 2017 die Schulträgerschaft für die Grundschulen Groß Lindow und Ziltendorf auf das Amt überging – vier von fünf Gemeinden teilen sich seither die Kosten für die Unterhaltung – "war fortan auch die Politik stärker mit eingebunden", erläutert Amtsdirektor Danny Busse. "Es wurde ein Grundschulausschuss gebildet, in dem Akteure aller Gemeinden mitwirken, und regelmäßig wird im Amtsausschuss auch über den Gebäudezustand und Baufortschritt in der Ziltendorfer Grundschule berichtet." Der Amtsausschuss hatte die Bauarbeiten befürwortet: Keller-Innensanierung plus Heizungs-Erneuerung. Die Elektro- und Sanitäranlagen stammten von 1956. Hinzu kam der Einbau eines Fahrstuhls. Die Investitionssumme war mit rund 1,7 Millionen Euro angesetzt worden. Danny Busse: "Bislang sind zirka 1 Million Euro verbaut." Teils flossen Fördergelder.

Für den Keller gab es ein Konzept. "Es sind schöne, helle Räume mit größerem Nutzwert entstanden", sagt Schulleiterin Cordelia Becker. Räume, beispielsweise zur Doppelnutzung "Gemeinsames Lernen" und durch den Hort. Die Grundschule zählt zu den 218 "Schulen gemeinsamen Lernens" in Brandenburg, in denen Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in einer Klasse lernen.

Cordelia Becker: "Wir haben jetzt einen Hausmeister-Raum und einen Wirtschafts-, Arbeit-Technik-Raum" (WAT)." Der frühere Essensraum ist nun ein Snoezel-Raum zum Entspannen und Schlafen. Neu ist auch die Lehrküche für die Schüler und dass es nun im Keller Toiletten für Mädchen und Jungs gibt.

Neuer Aufzug fördert Integration

Am 29. April weihte die Schule den Essensraum ein. Seit Sommer nutzt der Hort weitere Räume und am 1. Dezember waren der WAT-Raum und der Hausmeister-Raum fertig. Ebenso der im alten Schornsteinschacht verbaute Fahrstuhl. "Jetzt können Kinder mit einer Gehbehinderung oder mit einem Rollstuhl von der Keller-Etage bis in das zweite Obergeschoss gelangen", sagt die Schulleiterin.

Obwohl die Bauarbeiten für die Lehrer und Schüler eine Phase gewesen sei, in der diese viel Krach und Schmutz verkraften mussten, "haben wir nie von den Eltern eine Beschwerde gehört. Auch die Kollegen sind immer mitgegangen", bedankt sich die Schulleiterin.

Ab Sommer 2020 kann es jedoch wieder laut werden – die Innensanierung soll fortgesetzt werden. "Wir sind jetzt in der nächsten Planungsphase für die Sanierung der Elektro- und Sanitäranlagen im Erd- und Obergeschoss", sagt Cordelia Becker.