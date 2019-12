Christian Heinig

Bernau (MOZ) Grob betrachtet gibt es in Bernau seit Jahren zwei Daueraufreger, wenn es um die Verkehrssituation geht. Das eine ist die fehlende Umgehungsstraße für die Hussitenstadt, die immer wieder von verschiedenen Seiten gefordert wird. Das andere ist der Zehn-Minuten-Takt für die S-Bahnlinie S2 auf dem Abschnitt zwischen Buch und Bernau. Alle wollen ihn, Pendler wie Politiker. Aber wann kommt er endlich? Oder: Kommt er überhaupt? Seit Jahren wird um diese beiden Fragen gerungen. Es ist ein endloses Drama.

Und dieses Drama ist nun um eine Episode reicher – dank Péter Vida. Denn der Politiker, der für die BVB/Freie Wähler im Potsdamer Landtag sitzt, hat eine Pressemitteilung verschickt, die eine ziemlich dramatische Überschrift trägt, sie lautet: "Wahlversprechen von SPD und Linken demaskiert: Zehn-Minuten-Takt für S2 ist nicht sicher."

2022 "nicht realisierbar"

Um zu verstehen, wie Vida zu diesem Vorwurf an die anderen beiden Partien kommt, muss man etwas weiter ausholen. Ausgangspunkt dafür ist eine parlamentarische Anfrage, die Vida vor Kurzem bei der Landesregierung gestellt hat. Er hatte wissen wollen, wann der reguläre Zehn-Minuten Takt der S2 für Panketal und Bernau komme, denn in der Bevölkerung herrsche "Verwirrung". Verwirrung deshalb, weil ein Landtagsabgeordneter der Linken im Wahlkampf, womit Vida wohl Ralf Christoffers meint, behauptet habe, ein Zehn-Minuten-Takt sei ab 2022 möglich. Und die SPD habe erklärt, dass ihr das Ministerium die Realisierung des Taktes mündlich zugesagt hätte. "Leider", so schreibt Vida in seiner parlamentarischen Anfrage, "lassen sich diese Ankündigungen weder im Landesnahverkehrsplan noch im Planfeststellungsverfahren i2030 finden."

In der Antwort des Infrastrukturministeriums auf Vidas Anfrage, die der MOZ vorliegt, heißt es, dass ein Zehn-Minuten-Takt ab Dezember 2022 "weder vorgesehen noch realisierbar" sei. Darüber hinaus können laut Ministerium gegenwärtig auch "noch keine Aussagen zu konkreten Kosten oder Zeitrahmen" getroffen werden. Vida verweist zudem auf den Schienenausbau-Plan "i2030" von den Ländern Berlin und Brandenburg mit der Deutschen Bahn: Bestandteil dessen ist laut Ministerium die "Untersuchung" eines Zehn-Minuten-Taktes, nicht die Einführung, wie die SPD immer wieder kolportiert habe. "Das ist ein gravierender Unterschied", schreibt Vida.

Parteien reagieren auf Vorwürfe

Die SPD weist die Vorwürfe zurück. Cassandra Lehnert, Fraktionsvorsitzende der Bernauer Sozialdemokraten, betont, ihre Partei habe nie einen Fertigstellungstermin genannt. Man habe sich stets für den Zehn-Minuten-Takt eingesetzt und erwarte von der Landespolitik, dass das Thema angegangen wird. Das vor 2030 etwas passiert, sei aber "unrealistisch", glaubt Cassandra Lehnert. An Vida gerichtet sagt sie, es wäre schön, wenn man für die Region bei so einem Thema an einem Strang ziehen würde. "Headlines wie die der Pressemitteilung sind nicht in Ordnung."

Ralf Christoffers von den Linken war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Parteikollege und Bürgermeister André Stahl ließ ausrichten, er nutze jedes Gespräch und jeden Termin in Potsdam, um auf die Probleme der Region hinzuweisen. Stahl habe die Erwartungshaltung an die Landesregierung, dass der Zehn-Minuten-Takt im Rahmen des Projektes i2030 umgesetzt werde.