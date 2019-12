Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Keine Übung, was heißt das? Können die nichts? Oder handelt es sich um den Ernstfall, wie Guten-Morgen-Macher Udo Muszynski mutmaßt, als er die Band dieses Namens am Sonnabend ansagt? Die "ziemlich laute Liedermacherformation", wie er die etwa 100 Zuhörer im Paul-Wunderlich-Haus vorab warnt, spielt an dem Tag zum stillen Jubiläum der Kulturreihe: der 650. Ausgabe. Still, weil es anders als sonst zu den runden Geburtstagen der Reihe, die seit 2007 jeden Samstagvormittag mit Kultur im Stadtzentrum aufwartet, keine große Feier gibt. Die folge erst zur 666. Ausgabe im April.

Keine Übung übrigens, die können was. Und wen ihre Art, allgemeine Hörgewohnheiten zu strapazieren, an Jazz in E. erinnerte, der lag nicht falsch. Oliver Steidle, gefragter Jazz-Schlagzeuger, spielte mit verschiedenen Bands schon oft auf dem Festival.

Ein letztes "Guten Morgen" 2019 gibt es am Sonnabend, 10.30 Uhr: den Märchenfilm "Das Mädchen auf dem Besenstiel".