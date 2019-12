Do it yourself-Schmuck: Ein Set Ohrringe aus Resin, gefertigt von Steffi Müller aus Ranzig. © Foto: Michael Heider

Farbenfroh leuchtende Perlen: Eine Auswahl an Halsketten aus der Schmuckwerkstatt der Villa Rosengarten in Beeskow. © Foto: Michael Heider

Michael Heider

Beeskow (MOZ) Wer die Pension, die Steffi Müller zusammen mit ihrem Mann in Ranzig betreibt, betritt, entdeckt sie schnell. Hier und dort mal kleinere, mal größere Dekorationen, die die Räume zieren. In einem der Fenster im Eingangsbereich ist es ein Stern aus dunklem Glas, der Sonnenlicht bricht und hell schimmert. Gefertigt wurde er aus Stücken alter Fensterscheiben, Ornamentstücken und Scherben leerer Flaschen. "Das ist alles Upcycling", erklärt Steffi Müller, "altes Glas, was ich irgendwo finde, nichts gekauftes."

Seit gut zehn Jahren stellt sie nun schon Dekorationen wie diese her, vor allem aber Schmuck in Form von Ketten, Ohrringen und Schlüsselanhängern. Eine Bekannte brachte sie auf die Idee, mit Glas zu arbeiten. Mit Keramik hatte sie bereits Erfahrungen gesammelt und verfügte auch über einen kleinen Brennofen zum Einschmelzen des transparenten Feststoffs. Für den Umgang mit Glas nahm sie Kurse. Auch YouTube-Tutorials lieferten Know-How.

Der Zufall spielt mit

Im Herstellungsprozess spielte nicht zuletzt der Zufall eine Rolle. "Wenn du denkst, das ist gar nichts geworden, ist es dann am schönsten. Das hat mir sehr gut gefallen", sagt die gebürtige Beeskowerin in der Vergangenheitsform. Eine Rheumaerkrankung schränkt sie zunehmend ein. Heute greift sie daher verstärkt auf Resin zurück. Das Epoxidharz kann in Flaschen bezogen und leicht in Silikonformen gegossen werden. Gerade für Einsteiger, meint Steffi Müller, sei dies eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren. Zudem erlaubt Resin die Verarbeitung verschiedener Farben oder das Eingießen von Dingen, etwa aus der Natur. "So kann man einfach herumexperimentieren."

Ihr Hobby, Schmuck selbst herzustellen, kann die Ranzigerin, die seit frühester Kindheit leidenschaftlich gern bastelt, nur wärmstens weiterempfehlen. "Es ist schon eine schöne Sache."

Die Rohware steht am Anfang

Auch Kathrin Jopp versteht sich auf das Herstellen von Schmuck. In der Villa Rosengarten mit ihren Standorten in Frankfurt und Beeskow zeigt sie sich für die Schmuckwerkstatt verantwortlich. Erfahrung im Schmuckgeschäft habe sie zwar schon lange, doch, so erinnert sich die studierte Grafikdesignerin, "wir haben keinen Schmuck mit Edelsteinen einkaufen können der uns zusagte." So begann sie also vor bald 15 Jahren kurzerhand selbst damit, eigene Accessoires zu entwerfen. "Es war eigentlich ein logischer Prozess."

Ausgangspunkt ihrer Kollektionen seien meist die Materialien, Steine oder Silberelemente, erklärt Designerin Jopp. "Wir kaufen erst einmal die Rohware ein." Zum Einsatz kommen dabei Halbedelsteine, etwa Onyx, aber auch Korallen oder Süßwasserperlen, die dann auf ein Edelstahlband aufgezogen werden. Im Moment ziert die Vitrinen der Villa Rosengarten eine bunte schimmernde Kollektion aus in Böhmen produzierten Glasperlen, die in Beeskow gefertigt wurden und in Form von Halsketten, Ohrringen oder Armbändern verkauft werden. Preislich rangieren die farbenfrohen Stücke zwischen 60 und 150 Euro.