Uwe Stemmler

Briesen Am letzten Adventswochenende wird in Briesen zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Das ist seit 20 Jahren so. Bevor am Sonnabend der Weihnachtsmann kam, wurde er von Bodo Blume und Elke Hinze vom Ortsbeirat vertreten. Sie überreichten Präsente an Erwachsene. "Wir wollen damit allen Helfern danken, die seit Jahren zum Gelingen dieses Festes beitragen", sagte Blume und erinnerte daran, wie es 1999 mit ein paar Ideen und ein paar Hütten begann. Die Bühne war anfangs noch vor dem ehemaligen Gasthaus "Lindengarten". Ein paar Jahre später zog sie auf ihren jetzigen Platz, direkt neben der Kirche. Blume zählte Künstler auf, die schon aufgetreten sind, von Schlager bis Rock: Holm und Lück, Menzel und jede Menge Coverbands.

"Wir sind der einzige Weihnachtsmarkt, bei dem getanzt wird", sagte der ehemalige Bürgermeister, Gerd Schindler. Er war quasi Gründungsvater. Mit "einem guten Kumpel", dem Fürstenwalder Harry Simson, stellte er in Briesen einen Weihnachtsmarkt auf die Beine. Am letzten Sonnabend vor Weihnachten. Es habe viele Skeptiker gegeben, die meinten, da seien doch alle schon mit Festvorbereitungen beschäftigt, erinnert sich Schindler. Das Leben bewies das Gegenteil.

Auch dieses Mal war die Wiese wieder von Hunderten bevölkert. Neben den üblichen Standbetreibern sorgten die Fußballer von Blau-Weiß, der Pferdesportverein Silberregen und der Simson-Moped-Club für Getränke und Speisen. Um 15 Uhr begeisterten, wie schon vor 20 Jahren, die Vorschulkinder der Kita Kinderrrabatz mit einem kleinen, fröhlichen Programm.

Ein Briesener Weihnachtsmarkt ohne "Taste" scheint auch nicht möglich. Der Fürstenwalder Karsten Schulze und seine Band Centric heizte ab 18 Uhr die Stimmung an, bis dann, mit größerer Verspätung, die Falco-Tribute-Liveshow aus Norderstedt die Bühne übernahm.