Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Echo der Berge erklangen am Sonnabend Nachmittag bekannte Weihnachts-Melodien zum Zuhören und Mitsingen.

Im 20. Jahr spielten Musiker der Märkischen Blasmusik vom Hochhaus Poststraße 54a im V. Wohnkomplex und zum 16. Mal vom Balkon der Familie Kahl im siebten Stock. Unkommerziell und mit viel Herzblut organisiert: Mehr und mehr Eisenhüttenstädter und ihre Weihnachtsgäste finden zu diesem besonderen Kunst- und Klangerlebnis, das jährlich am Samstag vor dem vierten Adventssonntag um 16 Uhr stattfindet. "Leider war das Turmblasen hier nicht allzu bekannt und stand immer im Schatten der Lindenallee, hat sich aber nun zu einer schönen Tradition entwickelt", bemerkte Renate Kahl.

Reges Treiben am Hochhaus

Es sprach sich herum und so kamen in den Vorjahren immer mehr Leute und inzwischen ganze Gartensparten und Hausgemeinschaften. So lud die Sparte "Einigkeit" am wärmenden Feuerkorb zu Schmalzstullen, Katerhäppchen, selbstgemachten Glühwein und Grog ein.

Mehr und mehr Leute spazierten um das Hochhaus herum, um die einmalige Akustik und den Widerhall der Diehloer Berge zu erleben. "Besonders gut soll alles am Fuße der Berge zu hören sein", meinten die Musiker, bevor sie auf dem Balkon die ersten Töne erklingen ließen, die sich in den Wänden der Diehloer Berge brachen und wie ein feines Echo, wie ein Singen von Engeln, zurück kamen. "Wir sind jedes Jahr hier. Uns gefällt das wunderbar. In der Natur kommt die Musik besonders gut an. Man muss den Klang einfach erleben", schwärmte Familie Müller aus der City.

Wie lange das noch so zu erleben ist, weiß niemand. Irgendwie drehten sich die Gespräche am Feuerkorb auch um den Abriss des Hochhauses. Erste Indizien seien, dass leere Wohnungen nicht wieder belegt würden. "Das wäre sehr schade, aber das Alten- und Pflegeheim soll ja auch verschwinden und das war ja mal der eigentliche Ausgangspunkt", meinte Landolf Kahl. Als seine Frau Renate während einer ABM dort arbeitete, entstand mit der damaligen Geschäftsführerin Rosita Hansen und Mitarbeiterinnen, darunter auch Ingrid Hischke, einer anderen Hausbewohnerin, die Idee zu diesem Vorweihnachts-Konzert. Man wollte den Heimbewohnern eine Freude machen und das ist auch 2019 gelungen. Die Senioren saßen, eingemummelt in Decken und rührend umsorgt mit warmen Getränken durch die Betreuerinnen, und lauschten den Klängen und dem Echo der Diehloer Berge. Gut eine Stunde lang spielten Wolfgang Knöbel, Chamike Machnow, Paul Hübner und Stefan Hinke Weihnachtslieder, die zum Mitsummen und -singen anregten.

"Ich erlebe das das erste Mal und bin begeistert", schwärmte Waltraud Schultze, die mit ihrer Tochter das Konzert genoss. Viele Angehörige der Heimbewohner waren gekommen, um mit ihren Lieben diesen Abend zu genießen. "Auch für mich ist es immer wieder beeindruckend zu erleben, wie sehr sich unsere Senioren auf diesen Abend freuen und wer nicht raus kann, dem öffnen wir das Fenster. Es ist wie ein vorgezogenes kleines Weihnachten bei uns und lässt die Herzen warm werden", so Ergotherapeutin Elke Kendziora, die das alles seit elf Jahren miterlebt.

Turmblasen vom Balkon im 3. OG, Lindenallee 11: 24. Dezember, um 16 Uhr.