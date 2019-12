Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, war es am Sonnabend vorbehalten, den Stollen mit Sigrid Bohm von der Frisch-Backshop & Café Gmbh Wriezen symbolisch anzuschneiden. Das Unternehmen hatte, wie es seit vielen Jahren Tradition ist, das Gebäck gestiftet. Zwölf Kilogramm schwer und mit Butter gebacken sei der Stollen, versicherte Sigrid Bohm, die ehrenamtlich als Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ostbrandenburg in Frankfurt (Oder) die Arbeitnehmer vertritt. Mehr ist nicht zu erfahren, denn das Rezept ist Betriebsgeheimnis.

Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) befindet sich im Urlaub und überließ den symbolischen Akt der Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft der Stadt. Die Besucher ließen sich das Gebäck trotzdem schmecken, das kostenlos verteilt wird.

Los Knackos lockt Gäste an

Dicht gedrängt schoben sich die Besucher vorbei an den Ständen. Das Wetter vor allem am Sonnabend war viel besser als prognostiziert. Dass sich sogar die Sonne blicken ließ, war für den Markt ein Erfolg. "Die Händler sind zufrieden", bestätigte Ilka Krüger bereits am frühen Nachmittag. Gleich zu Eröffnung spielte Los Knackos, die Bigband des Brecht-Gymnasiums unter der Leitung von Endrik Salewski. Eltern, Großeltern und Freunde der Musiker füllten die Sitzplätze. Den Zuschauern gefiel die Atmosphäre so gut, dass sie blieben.

Heidrun Jürgens, Filzkünstlerin aus Altranft, las den Kindern im gut beheizten Märchenzelt vor. Kantorin Sieglinde Blache lud Familien zum Mitsingen ein. Und die Mittwochsfrauen der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai hatten Sterne gebastelt, die bei einem Basar in der Kirche verkauft wurden. Pfarrer Björn Ferch hatte Fotoalben ausgelegt, die von den Jugendrüsten vergangenes Jahr nach Schweden und in diesem Jahr nach Griechenland erzählten.

Lob für den Zaun

Wurde sonst über den Weihnachtsmarkt gelästert, so gab es jetzt viele Komplimente. In den sozialen Medien heimste die Tourismus GmbH schon vor dem Wochenende viel Lob ein. Und auch in der Realität sparten die Marktbesucher nicht mit Lorbeeren. "Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr richtig gut", lobten Bianka und Mario Licks. "Das ist der beste Weihnachtsmarkt seit Jahren", freute sich Helmut Mette. "Schön ist der Zaun, er schafft heimelige Atmosphäre", sagten Karin und Horst Dahlke. Für jedermann sei etwas dabei. "Der Umsatz stimmt", so Hobbykoch Heiko Rades, der mit seiner Frau Simone Rosmarinkartoffeln und Waffeln verkaufte. 60 Kilogramm Knollen verarbeiteten sie.