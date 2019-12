Eine Mitarbeiterin von Waldemar Panfil bereitet im Akkord Piroggen mit Pilz-Kapusta-Füllung zu. In den Tagen vor Weihnachten läuft die Produktion der gefüllten Teigtaschen in der Perlik-Küche auf Hochtouren. © Foto: Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Im Lebuser Land gebe es nicht Die zwölf Speisen, behauptet Waldemar Panfil. Die Leute seien ja aus allen Ecken Polens und Vorkriegspolens zusammengewürfelt, erklärt der Catering-Unternehmer, während er auf einer selbstgezeichneten Landkarte Pfeile in Richtung mittleren Westen macht. Entsprechend verschieden sind die Weihnachtstraditionen und so variierten auch die zwölf Speisen zu "Wigilia", Heiligabend. Panfils Angebotsauswahl umfasst daher nicht zwölf Spezialitäten – sondern 21.

Schon wieder klingelt das Telefon. Der Geschäftsführer und die 20 Mitarbeitenden seines Services "Perlik" sind gefragt. Leute bestellen für den 24. Dezember vor, allein für den Tag sind es Mitte Dezember schon um die 50 Bestellungen. In Panfils drei Słubicer Delikatessläden kann man nämlich am Heiligabend noch bestelltes Essen abholen. Bestellen statt alles selbst zu machen, das werde in den letzten Jahren immer beliebter in Słubice, bemerkt Panfil. "Je reicher das Volk, desto fauler wird es", feixt er.

Uszki, Barszcz und Hering

Bei dem opulent klingenden traditionellen polnischen Weihnachtsmenü handelt es sich keinesfalls um nacheinander servierte Gänge, vielmehr stehen die zwölf Speisen gleichzeitig auf dem Tisch, bis auf den Barszcz die meisten kalt. Das Wichtigste: kein Fleisch, Heiligabend ist ein Fastentag, ursprünglich jedenfalls. Dafür gibt es Pilze und Fisch in verschiedensten Varianten. Ganz oben auf Panfils Angebotsliste: Uszki – kleine Teigtaschen mit Champignon- und Maronenfüllung als Beilage für die Rote-Beete-Suppe Barszcz. Piroggen dreierlei: die russischen sowie mit Kraut und Maronen bzw. Champignons. Gewickelte und in Öl gebackene Pfannkuchen mit der bewährten Füllung aus Kraut und Pilzen. In dieser werden auch die Łazanki-Nudeln geschwenkt. Ein wichtiges weihnachtliches Element: Mohn, enthalten in den Klößen. Weiter auf der Karte: Kalter Hering, in drei Spielarten: mit Maggi angemacht oder mit eingelegten Pilzen oder sahnig mit Äpfeln und Zwiebeln – letzterer darf auch auf Panfils privatem Tisch nicht fehlen. Ein Muss auch, egal wen man fragt: Karpfen. Den machen die meisten frisch zuhause. Panfil bietet vorgegarte Karpfenschnitten. Außerdem "Fisch auf griechisch", das heißt in Tomatensauce angemacht. Zu den weniger traditionellen Spezialitäten in Panfils Offerte zählen die Salate: Reis-Thunfisch-Salat, ein reichhaltiger Gemüsesalat auf Kartoffelbasis und Kartoffelsalat klassisch – gerade die letzten beiden nehmen auch gern deutsche Kunden mit. Mit Majonese oder Öl – das ist verhandelbar. Und dann gibt es auch noch neuere selbstkreierte Buffet-Hits wie Spinat-Lachs-Rollen, mit denen man die zwölf Speisen originell variieren kann.

Weitere Klassiker der Wigilia, der polnischen Feier zu Heiligabend: Jüdischer Karpfen, eine süßliche Variation mit Mandeln, Rosinen, Möhren und Ei. Und das Kompott aus getrockneten Früchten – Panfil hat es nicht im Angebot, es ist schwierig einzupacken.

Warum eigentlich zwölf?

Bei Natalia Zwirek muss es nicht das ganze Programm sein: "Zwölf Speisen, das ist zu viel für uns vier", sagt die geschiedene Mutter. Barszcz, Piroggen, Karpfen und Hering gebe es auf jeden Fall. Außerdem kommt bei Zwireks auf dem Tisch: "Kutia", ein süßlich weihnachtlich zubereiteter Weizenbrei aus dem alten polnischen Osten. Trotz voranschreitender Säkularisierung in Polen – die meisten achten doch drauf, dass es zwölf Speisen sind. Ob sich die Zahl nun auf die zwölf Apostel oder doch die zwölf Monate bezieht, wissen die meisten auch nicht genau. Zu den Speisen kann man jedenfalls auch das Heu auf dem Tisch zählen – für die Tiere. Und die Versöhnungs-Oblate, die man mit den anderen Familienmitgliedern teilt.