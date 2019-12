Markus Kutzker

Fürstenwalde Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage", schallt es laut und lebendig. In den Räumen des Fürstenwalder Doms probte am Freitagnachmittag die Kinder- und Jugendkantorei das Weihnachtsoratorium für den 26. Dezember. Es ist die letzte Probe für die 20 jungen Künstler. Die Töne sitzen. Es geht noch um Details.

Der Einsatz sei noch zu zaghaft, findet Georg Popp, der Domkantor. Er sitzt am Klavier, vor ihm die Sängerinnen und Sänger zwischen zehn und 18 Jahren. Und dann wird der Einsatz nochmal geübt. Er soll kräftiger sein. Die jungen Leute befolgen den Rat ihres Vorsängers, und Georg Popp ist in seinem Element. Er fühlt die Musik. Alle sind konzentriert in der letzten Probe vor dem großen Auftritt.

Immer wieder etwas Neues

Für den Kirchenmusikdirektor ist das Weihnachtsoratorium etwas Besonderes. Es habe eine große musikalische Dichte und eine theologische Aussagekraft, sagt er im Vorgespräch. "Man entdeckt immer wieder etwas Neues. Es wird nie langweilig."

Der Kantor scheint das Stück von Johann Sebastian Bach auswendig zu können, so schnell flitzen seine Finger während der Probe über die Klaviatur. Dann hält er auf einmal inne, die Sängerinnen und Sänger nach ein paar Sekunden ebenfalls. Nun singt er eine Passage laut vor. Dazu breitet er die Arme aus, die Brust schwillt an. "So muss die Post abgehen!" Es geht ihm um Ausstrahlung. Die Chorsänger nicken. Sie verstehen sich. Sie sind eine Symbiose: Er am Klavier, die Jungen mit den Bach-Partituren. "Können wir nochmal alle zusammen? Tenor 106", fragt Popp mit freundlicher Stimme. Dann singen alle noch einmal. Es geht wieder um die richtigen kraftvollen Einsätze. Einige tippen das Lied im Takt mit.

Spatzenchor-Sänger dabei

Das Weihnachtsoratorium sei dieses Jahr sehr beliebt, sagt der Kantor. Der Vorverkauf laufe sehr gut. Karten sind heute noch bis 17 Uhr im Getränkehaus Mord, Mühlenstraße 17, zu haben.

Am Konzertabend werden auch Mitglieder des Spatzen- und Kinderchors mitsingen. Der Jüngste ist vier Jahre alt. Das Stück haben die Kleinen mit Bildern gelernt. Georg Popp freut sich auf diese besondere Aufführung. Die Kinder brächten eine "ganz andere Spontaneität" mit. Und es stärke ihr Selbstwertgefühl.

Die Jugendlichen besitzen bereits Selbstvertrauen. Der Kantor hört wieder auf zu spielen. "Und der Alt?", fragt er. "Wir hatten noch nicht geblättert." Popp: "Ich verstehe die Problematik." Und weiter geht’s am Klavier.