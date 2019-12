Jens Sell

Strausberg (MOZ) Viele Hände sind der Arbeit schnelles Ende, sagt der Volksmund, und da hat er Recht: Als sich am Vormittag des Sonnabends ein knappes Dutzend Umweltaktivisten der Tat – Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Naturraum Strausberg-Ost – nahe dem Johanneshof am neusten Müllhaufen trafen, krempelten sie die Ärmel hoch und packten zu.

Zwei Pkw-Anhänger und ein Kofferraum wurden innerhalb von 20 Minuten mit den meist aufgerissenen Müllsäcken voller Abfall und Unrat gepackt. "Wir wollen verhindern, dass sich hier noch mehr ansammelt", begründet die Sprecherin der BI, Jenny Stiebitz, die Eile der Aufräumaktion so kurz nach dem Umweltfrevel. "Wir haben gelesen, dass die offiziellen Stellen den Berg erst im neuen Jahr abtransportieren können, so lange wollten wir nicht warten." Der Transport ging schließlich in die Abfallumschlagstation des Entsorgungsbetriebs MOL in Rüdersdorf. Nach 90 Minuten war alles erledigt. "So einfach ist das", sagte Jenny Stiebitz, "aber manche Zeitgenossen glauben, es sich noch einfacher machen zu müssen."