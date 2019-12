René Wernitz

Milow (MOZ) Was wären Adventszeit und Heiligabend ohne Musik? Insbesondere bei Gottesdiensten in Kirchen wird viel gesungen, mitunter wird auch an Orgeln gespielt. Doch üben gerade Blechblasinstrumente zur Weihnachtszeit einen ganz besonderen Reiz aus.

Etwa in der Milower Kirche ist für den 24. Dezember eine um 18.00 Uhr beginnende Christvesper angekündigt, bei der sich Besucher neben einem Krippenspiel auch auf einen Posaunenchor freuen dürfen. Neben Posaune gehören Trompete, Kornett, Tuba und Horn zu den Blechblasinstrumenten.