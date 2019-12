MOZ

Berlin (MOZ) Unter dem Titel "Deportiert nach Auschwitz – Sheindi Ehrenwalds Aufzeichnungen" widmet sich das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin ab dem 23. Januar in seiner Dauerausstellung der Geschichte einer ungarischen Holocaust-Überlebenden.

Die Schau beschreibt anhand von Artefakten und Dokumenten ein "einzigartiges und sehr persönliches Zeugnis von Verfolgung und Vernichtung", wie das DHM ankündigte. Sheindi Ehrenwalds Schicksal werde in ihren Aufzeichnungen greifbar. Zugleich zeige die Schau, "wie radikal und rapide diese massenhafte Deportation, Ausbeutung und Ermordung der ungarischen Jüdinnen und Juden bis zum Sommer 1944 geplant, organisiert und vollzogen wurde und benennt Täter, die daran mitwirkten".

Als deutsche Truppen am 19. März 1944 Ungarn besetzten, begann für die jüdische Bevölkerung der Holocaust. Die damals 14-jährige Sheindi Ehrenwald aus der Kleinstadt Galánta schrieb vom Tag der Besetzung an auf, wie sie Ausgrenzung, Entrechtung und Ghettoisierung erlebte, was sie dachte und fühlte. Sie schrieb noch während der Deportation im Güterwaggon eines "Sonderzuges", mit dem sie und ihre ganze Familie im Juni 1944 nach Auschwitz-Birkenau kam. Dort ermordete die SS ihre Großeltern, Eltern und Geschwister. Sheindi Ehrenwald überlebte und konnte ihre Aufzeichnungen auf den Rückseiten von Karteikarten des Rüstungskonzerns Karl Diehl in Peterswaldau (heute Pieszyce) retten – jenes Betriebes, für den sie Zwangsarbeit leisten musste.

Infos: www.dhm.de