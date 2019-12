Wolfgang Gumprich

Klein-Mutz Die Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Klein-Mutz war fast vorbei, da ergriff der Leiter der Jugendfeuerwehr, Sven Baade, das Mikrofon und erklärte seinen sofortigen Rücktritt – "aus persönlichen Gründen", wie er betonte. Etwa zehn Minuten zuvor hatten ihn Stadtbrandmeister Gerd Leege und der stellvertretende Bürgermeister Dirk Wendland noch für die zehnjährige aktive Dienstzeit bei der Feuerwehr ausgezeichnet.

Eine Ehrung à la Feuerwehr Klein-Mutz erhielt Ole Stenzel, der ebenfalls seit zehn Jahren aktiv ist, aber aufgrund neuer statistischer Regelungen anders erfasst wird. Gleichzeitig wurde der junge Mann zum Feuerwehrmann befördert. Den Titel Oberfeuerwehrmann darf nun Ralf Wodrich führen. In die Alters- und Ehrenabteilung wurde Dietmar Dumaschewski entlassen.

Die Löschgruppe Klein-Mutz zählt gegenwärtig 14 aktive Kameraden, vier Mädchen und sechs Jungen gehören der Jugendfeuerwehr an. Diese Zahlen nannte Löschgruppenführer Guido Kutzky zu Beginn der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Gaststätte "Michael".

Acht Waldbrände hatte die Ortsfeuerwehr zu löschen, zu zwei technischen Hilfeleistungen wurden die Kameraden gerufen. Dabei legte das Tragkraftspritzenfahrzeug 600 Kilometer zurück. Konsequenzen, was die Löschwasserversorgung im Ort anbelangt, hatte der Großeinsatz vom Juli auf dem Grüpa-Hof in Klein-Mutz. Die Trinkwasserversorgung in dem Ort brach kurzfristig zusammen. Drei Tage hielt der Brand die Einsatzkräfte in Atem. Außerdem, so Kutzky, beteiligte sich die Feuerwehr aktiv am gesellschaftlichen Leben im Ort, so beim Osterfeuer, dem Aufstellen des Maibaums, beim Erntefest und vielen weiteren Veranstaltungen. Für das kommende Jahr stehen die Ausbildung zum Truppmann sowie Weiterbildung und Lehrgänge auf dem Plan. Weiter wollen die Klein-Mutzer die Kooperation mit den Kollegen in Badingen und Bergsdorf vertiefen.

Mit "alles schick, alles schön" fasste Sven Baade die Arbeit der Jugendfeuerwehr im zu Ende gehenden Jahr zusammen. Bei mehreren Wettbewerben im Kreis erreichten die Jugendlichen stets vordere Plätze. Im Anschluss nahmen die Mädchen und Jungen ihre neuen einheitlichen Feuerwehr-T-Shirts entgegen. "Ihr seid Vorbilder für alle", lobte Dirk Wendland von der Verwaltung das ehrenamtliche Engagement der Kameraden in der Feuerwehr und schloss damit ausdrücklich auch die Alters- und Ehrenabteilung mit ein. Wendland schwebt vor, im kommenden Jahr eine Werbekampagne mit Imageflyer über die Arbeit der Feuerwehr zu gestalten.

Im Jahr 2019 investierte die Stadt Zehdenick in die gesamte Wehr mehr als 850 000 Euro, davon allein 568 000 für eine neue Drehleiter; außerdem wurden neue Helme, Motorsägen (speziell für Waldbrände) sowie ein Industrietrockner angeschafft. Auch im kommenden Jahr wird die Stadt mehr als eine halbe Million Euro in die Feuerwehr investieren. Für die gesamte Feuerwehr Zehdenick war das Jahr 2019 ein "durchwachsenes Jahr", meinte Stadtbrandmeister Gerd Leege. Als wichtiges Thema zeichne sich die Tageseinsatzbereitschaft ab. Bereits jetzt sei es kaum noch möglich, tagsüber die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Die Statistik verzeichnete bis zum Wochenende 178 Einsätze, alles in allem könnten die 208 aktiven Feuerwehrleute knapp 10 000 Einsatzstunden vorweisen. Ortsvorsteher Bernd Gotthardt bedankte sich für die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft. Er wies darauf hin, dass die zentrale Wasserentnahmestelle unbedingt installiert werden müsse. An die Jahreshauptversammlung schloss sich ein Abendessen an.